Via libera al secondo impeachment di Trump

Hanno votato a favore 232 deputati, tra cui 10 Repubblicani. È la prima volta che un presidente statunitense è messo sotto impeachment per due volte

Via libera all’impeachment di Donald Trump da parte della Camera dei rappresentanti. Nella giornata di ieri a Washington è stata superata la soglia necessaria per la messa in stato di accusa del presidente. Hanno votato a favore 232 deputati, tra cui 10 Repubblicani, mentre i contrari sono stati 197. È la prima volta che un presidente statunitense è messo sotto impeachment per due volte. Nella serata di ieri, spiega la Dire (www.dire.it), Trump ha lanciato un messaggio attraverso l’account della Casa Bianca condannando la violenza, senza fare menzione del voto della Camera.

LEGGI ANCHE: Twitter ‘chiude’ Trump: “Rischio di istigazioni alla violenza”

La docente: “Bugie ed estremismo, in Usa Trump ha vinto”