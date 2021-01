La gravidanza fa bene alla pelle e ai capelli

La gravidanza ha effetti positivi su pelle e capelli ma possono manifestarsi anche inestetismi come macchie cutanee, smagliature o angiomi

La gravidanza ha effetti, spesso molto positivi, anche su pelle e capelli: sono molte le donne, infatti, che in questa fase godono di una carnagione più luminosa e di capelli più setosi.

Tuttavia può capitare che compaiano alcuni inestetismi, come macchie cutanee, smagliature o angiomi.

Ne parla la dottoressa Marta Brumana, responsabile di dermatologia di Humanitas San Pio X.

Quali sono i cambiamenti ormonali tipici della gravidanza?

«I cambiamenti ormonali tipici della gravidanza possono incidere in maniera molto diversa sul corpo della donna, compresi pelle e capelli. I cambiamenti a cui viene sottoposta la pelle possono riguardare la comparsa di macchie, come il melasma gravidico che si manifesta con la formazione di zone più scure sul viso, oppure la linea alba o nigra che vede scurirsi la linea che parte all’altezza del seno e attraversa l’addome. Si tratta di fenomeni del tutto normali che tendono a scomparire nei 3-4 mesi successivi al parto, senza bisogno di trattamenti specifici.

La pelle può andare incontro anche a un miglioramento durante la gravidanza, in particolare nel primo trimestre. Infatti, l’aumento della produzione di estrogeni la rende più lucida, morbida, tonica e priva di acne. Anche i capelli subiscono l’effetto positivo dell’aumento degli estrogeni, che li rende più folti e lucidi. Questi ormoni, infatti, fanno sì che venga bloccata la normale e fisiologica caduta dei capelli durante il periodo della gravidanza. La caduta però riprende dopo il parto, in quantità apparentemente copiose che possono portare la donna a preoccuparsi. Invece, si tratta di un fenomeno normale che torna a stabilizzarsi in pochi mesi. Durante questo periodo sarebbe meglio evitare di traumatizzare troppo i capelli, sia con prodotti aggressivi, sia con phon e piastre molto calde e frequenti».

Cura del proprio corpo: i consigli della dottoressa

La gravidanza, è risaputo, è un momento delicato per la salute della donna e del bambino. È importante prendersi cura del proprio corpo, compresi pelle e capelli, magari seguendo qualche piccolo accorgimento.