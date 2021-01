Emma e Alessandra Amoroso ospiti ad Amici

Amici 20: Emma e Alessandra Amoroso ospiti della prossima puntata. Le due artiste tornano da “mamma” Maria De Filippi

Amiche e colleghe da dieci anni, Emma e Alessandra Amoroso pubblicano venerdì 15 gennaio Pezzo di cuore. Il brano unisce per la prima volta i mondi delle due artiste legate dall’esperienza ad Amici di Maria De Filippi e dalle origini salentine.

Come si legge su Blogo, le due artiste avrebbero scelto il palco di Maria De Filippi per lanciare la loro prima collaborazione artistica. Un ritorno ‘a casa’ da ‘mamma’ Maria che dovremmo vedere nella puntata di sabato 16 gennaio. Inoltre, si vocifera che le due cantanti sarebbero attese alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus, come ospiti speciali di una delle cinque serate.

Nella prossima puntata di #Amici20 dovrebbe fare il suo ingresso anche Tecla. La cantante, quasi diciassettenne, ha calcato il palco del Teatro Ariston nel 2020, nella sezione Nuove Proposte, con il brano 8 marzo.

