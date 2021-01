Da Celeste a Rihanna: i dischi in uscita nel 2021

Da Celeste a Rihanna, da Tommaso Paradiso a Michele Bravi ecco tutti gli album in uscita nel 2021: il primo disco online è quello di Inoki

Con il 2020 ormai alle spalle è tempo di aggiornare il calendario delle uscite musicali dei prossimi mesi. Tra pubblicazioni certe e rumors, sono tanti i lavori che dovrebbero arricchire questo 2021.

Tra gli album confermati ci sono quelli dei rapper Inoki e Capo Plaza. Il primo pubblicherà “Medioego” il 15 gennaio, il secondo lancerà “Plaza” il 22 gennaio. Sempre a gennaio, il 29 per la precisione, Michele Bravi pubblicherà il disco rimandato “La geografia del buio”.

È stata spostata alla primavera l’uscita del primo lavoro da solista di Tommaso Paradiso, “Sulle nuvole”. Sempre in quel periodo dovrebbero essere fissate le possibili pubblicazioni dei 26 artisti di Sanremo 70 ma ancora non c’è nulla di certo a tal proposito (QUI la lista dei BIG in gara). Prima, però, c’è da aspettare l’album di debutto di Celeste, il talento che presta la voce in “Hear my voice” nella colonna sonora del film di Netflix “The Trial of the Chicago 7” e in “It’s Alright” in quella del film della Pixar, “Soul”. Uscirà il 26 febbraio il suo primo LP “Not your muse”.

Tra i dischi non pubblicati nel 2020 e ancora senza data d’uscita ci sono i CD di Adele, Lana Del Rey e Rihanna. Quest’ultima, così come Billie Eilish, sta attualmente completando le lavorazioni e un annuncio potrebbe arrivare nei prossimi mesi.