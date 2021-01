Tumori periampollari: asportazione mesopancreas allunga la vita

L’asportazione del mesopancreas migliora la sopravvivenza nelle neoplasie periampollari: lo rivelano i risultati di un nuovo studio

Sono disponibili pochi studi comparativi sul ruolo prognostico a lungo termine dell’asportazione del mesopancreas dopo duodenocefalopancreasectomia.

In questo studio sono stati paragonati i risultati a lungo termine dei pazienti sottoposti a duodenocefalopancreasectomia standard rispetto a quella associata ad asportazione del mesopancreas. 60 pazienti sottoposti a duodenocefalopancreasectomia standard sono stati paragonati ad altri 60 pazienti sottoposti a duodenocefalopancreasectomia con asportazione del mesopancreas riguardo ai dati intra e post operatori, ai reperti istologici e ai risultati a lungo termine. R0 era simile nei due gruppi (p = 0.17). Tuttavia i pazienti sottoposti ad asportazione del mesopancreas avevano una minore frequenza di positività del margine di resezione (16.7% vs 5%; p = 0.04) e un più elevato numero di linfonodi asportati (19.8 ± 7.6 vs 10.1 ± 5.1; p < 0.0001). La recidiva locale del tumore era più frequente nella coorte sottoposta a trattamento standard (55.5% vs 26.8%; p = 0.002), con una conseguente peggiore sopravvivenza libera da malattia (14.8% vs 22.3%; p = 0.04). Una minore sopravvivenza complessiva a 5 anni è stata notata in caso di positività dei margini del mesopancreas rispetto ai casi di negatività (0% vs 29%; p < 0.0001).

La positività del mesopancreas è risultata un fattore prognostico indipendente per una peggiore sopravvivenza sia complessiva sia libera da malattia all’analisi multivariata. La duodenocefalopancreasectomia con asportazione del mesopancreas offre vantaggi clinici in termini di stato dei margini di resezione, recidiva locale, mortalità a lungo termine e sopravvivenza libera da malattia. La minore frequenza di positività del mesopancreas, ottenuta con la duodenocefalopancreasectomia con asportazione del mesopancreas, porta a migliori risultati sia in termini di sopravvivenza complessiva sia libera da malattia.

Titolo originale

Total Mesopancreas Excision for Periampullary Malignancy: A Single-Center Propensity Score-Matched Comparison of Long-Term Outcomes

Langenbecks Arch Surg (2020)

Giuseppe Quero , Claudio Fiorillo, Roberta Menghi, Caterina Cina, Federica Galiandro, Fabio Longo, Francesco Sofo, Fausto Rosa, Antonio Pio Tortorelli, Maria Cristina Giustiniani, Frediano Inzani, Sergio Alfieri

PMID: 32333095

DOI: 10.1007/s00423-020-01873-4