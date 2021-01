Previsioni meteo 13 gennaio: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 13 gennaio 2021: clima asciutto e soleggiato sull’Italia grazie all’anticiclone, piogge solo su Sardegna, Sicilia e Puglia

Condizioni meteo finalmente stabili sull’Italia dopo un inizio 2021 caratterizzato da maltempo diffuso con piogge frequenti e nevicate. Merito dell’anticiclone che si è ripreso la scena e anche nella giornata di oggi regalerà tempo soleggiato su tutta la Penisola, ad eccezione delle Isole maggiori dove non si escludono piogge e nevicate sui rilievi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS sembra confermata la discesa di aria siberiana nel corso del prossimo fine settimana. Ridimensionate, però, le precipitazioni che al momento potrebbero coinvolgere solo le Isole maggiori e la Calabria. Considerata la distanza temporale serviranno però ulteriori conferme per la traiettoria esatta della perturbazione.

Intanto per oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, al Nord Italia sole prevalente al mattino sulle regioni settentrionali d’Italia eccetto sulle Alpi di confine con deboli nevicate fino a quote basse. Al pomeriggio tempo asciutto e in prevalenza soleggiato, in serata qualche addensamento in transito su tutte le regioni con deboli nevicate solo sulle Alpi di confine fino e quote medio-basse.

Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali anche se con degli addensamenti nuvolosi al mattino tra Umbria e Toscana. Precipitazioni assenti per tutto l’arco della giornata e su tutte le regioni, anche in serata tempo stabile con cieli poco o al più irregolarmente nuvolosi.

In Toscana tempo asciutto nel corso della giornata con nuvolosità irregolare al mattino su tutta la regione, maggiori aperture nel pomeriggio; in serata i cieli saranno irregolarmente nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto.

Qualche nota di maltempo al Sud Italia e nello specifico sulle isole maggiori con piogge o nevicate in montagna. Sia al mattino che al pomeriggio sono previste delle deboli precipitazioni sul settore centro-settentrionale della Sicilia e su quello centro-occidentale della Sardegna, localmente anche in Puglia. Neve dai 800-1000 metri.

In Calabria locali piogge nelle ore mattutine e pomeridiane sulla costa tirrenica centrale, tempo asciutto altrove con molte nubi diffuse; ancora precipitazioni in serata sul Tirreno, stabile altrove.

Temperature in aumento su tutta Italia specie nei valori massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.