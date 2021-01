Previsioni meteo 5 gennaio: neve a quote collinari al Centro

Le previsioni meteo di oggi, martedì 5 gennaio 2021: ancora condizioni di maltempo con piogge al Nord e neve a quote collinari sulle regioni centrali

Il 2021 è iniziato all’insegna di condizioni meteo instabili che fin dalle prime ore del nuovo anno non danno tregua all’Italia. In alcune località montane delle Alpi ma anche sull’Appennino settentrionale la neve è da record, mentre sul resto della Penisola sono le piogge a fare la voce grossa. La giornata di oggi non sarà diversa, con precipitazioni sulle regioni settentrionali e centrali con neve a quote collinari attesa in particolare su Toscana e Umbria.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani il maltempo non mollerà la presa sulla Penisola. Tra giovedì e venerdì avremo una breve pausa asciutta prima di un nuovo e deciso peggioramento nel corso del prossimo weekend. Una nuova perturbazione porterà piogge e temporali su tutto il Centro e il Sud Italia, con neve sui rilievi appenninici.

Intanto per oggi, martedì 5 gennaio 2021, al Nord Italia al mattino molte nubi con deboli precipitazioni tra Liguria, Piemonte e Friuli. Peggiora tra pomeriggio e sera con pioviggini sparse e rovesci più intensi sul golfo Veneto. Neve in calo su Alpi e Appennino settentrionale fino a quote di bassa collina.

Al Centro tempo molto instabile al mattino sui versanti occidentali con forti rovesci alternati a brevi schiarite, più asciutto ma uggioso lungo l’Adriatico. Al pomeriggio condizioni meteo invariate e piogge più intense sul Lazio. In serata instabilità diffusa, con neve in Appennino fin sui 300-400 metri.

In Toscana tempo fortemente instabile nel corso della giornata con piogge diffuse al mattino, locali temporali sulla costa; precipitazioni anche nelle ore pomeridiane con nevicate fino a quote collinari. In serata il tempo rimarrà instabile su tutta la regione, quota neve in calo fino a 400 metri.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli sereni su Sicilia, Calabria e Puglia, maltempo sui restanti settori con rovesci e variabilità. Condizioni meteo stazionarie al pomeriggio, con qualche nube in transito all’estremo sud. In serata non sono attese variazioni di rilievo, con neve dai 700-1000 metri.

In Calabria tempo stabile nella giornata con sole prevalente nelle ore mattutine su tutta la regione, qualche nube in più al pomeriggio; in serata la nuvolosità tenderà ad aumentare su tutti i settori.

Temperature minime e massime in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.