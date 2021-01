Freaky arriva al cinema il 25 febbraio

Sta per arrivare Freaky, la commedia teen horror su un’adolescente nel corpo di un serial killer: sarà al cinema dal 25 febbraio 2021

Dal regista di ‘Auguri per la tua morte‘ arriva al cinema Freaky, la commedia teen horror di Christopher Landon.

Pronto a regalare molte risate (ma anche tanta paura), il film segue la storia della timida studentessa diciassettenne Millie Kessler, alle prese con il suo serial killer, Il Macellaio, interpretato da Vince Vaughn. Nei panni della protagonista, invece, c’è Kathryn Newton. Quando tutto sembra tranquillo, la vita di Millie viene sconvolta quando viene aggredita dal Macellaio di Blissfield, ma riesce a salvarsi. La mattina seguente, venerdì 13, la ragazza si sveglia nel corpo del serial killer e quest’ultimo nel corpo di lei. Il Macellaio ha cambiato corpo ma la voglia di uccidere tutti è sempre la stessa. Millie, invece, ha solo un giorno per ritornare nel suo corpo prima che il cambio diventi permanente.

Kathryn Newton, classe 1997, si è fatta conoscere grazie ai film ‘Tre manifesti a Ebbing, Missouri’, in cui ha interpretato Angela Hayes (la figlia del personaggio interpretato da Frances McDormand), ‘Ben is back’, nei panni della figlia di Julia Roberts, e alle serie ‘Big Little Lies’, nei panni della figlia di Reese Witherspoon e ‘The Society’ nei panni di Allie Pressman.

IL TRAILER

LA STORIA

Preparatevi a rimanere sconvolti da una perversa versione del film sullo scambio di corpi in cui una giovane ragazza scambia il suo corpo con un implacabile serial killer. La diciassettenne Millie Kessler sta cercando di sopravvivere alle sanguinarie aule della Blissfield High e alla crudeltà della folla popolare. Ma quando diventa il nuovo obiettivo del Macellaio, il famigerato serial killer della sua città, il suo ultimo anno diventa l’ultima delle sue preoccupazioni. Quando l’antico mistico pugnale del Macellaio fa sì che lui e Millie si sveglino uno nel corpo dell’altra, Millie scopre che ha solo 24 ore per riavere il suo corpo prima che lo scambio diventi permanente e rimanga intrappolata per sempre nel corpo di un maniaco di mezza età. L’unico problema è che ora sembra un imponente psicopatico, oggetto di una caccia all’uomo in tutta la città, mentre il Macellaio ha il suo aspetto e ha portato la sua voglia di carneficina all’Homecoming.

Completano il cast, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it): Celeste O’Connor, Misha Osherovich, Uriah Shelton, Dana Drori, Katie Finneran e Alan Ruck.

Freaky arriva al cinema il 25 febbraio distribuito da Universal Pictures.