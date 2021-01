Runner salva cane nel lago ghiacciato: il video è virale

Nel Regno Unito un runner si tuffa nel lago ghiacciato per salvare un cane: il video del salvataggio del cucciolo è virale

Le acque di un lago ghiacciato non hanno fermato un coraggioso runner, che vi si è tuffato senza alcun indugio per portare in salvo un cane in evidente difficoltà. L’episodio è accaduto a Pontefract Park, nella contea del West Yorkshire, Regno Unito.

Il 31enne Darcy Pell, come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), stava correndo lungo le rive del lago quando si è accorto di un cane che annaspava nel lago, cercando di aggrapparsi al ghiaccio che, troppo sottile, si infrangeva ogni volta.

Non ci ha pensato due volte, ed entrato in acqua, è riuscito a raggiungere il cucciolo e portarlo dai suoi padroni sano e salvo. Una volta compiuto il suo eroico gesto, il runner ha indossato la felpa di un amico ed è tornato a correre.

La scena è stata ripresa da una passante, Paula Town, che ha condiviso le immagini sui social. Non sorprende che il video sia subito diventato virale.