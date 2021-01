Riverdale sta per tornare: svelate nuove immagini

Manca poco al debutto di Riverdale 5 e l’hype sale sempre di più giorno dopo giorno. Il primo episodio della quinta stagione arriverà mercoledì 20 gennaio su The CW alle 20:00 ET/PT. In Italia i nuovi episodi saranno trasmessi dal 4 marzo su Premium Stories.

Dalle prime immagini rilasciate qualche settimana fa avevamo visto Archie, Veronica e il resto del gruppo alle prese con il ballo di fine anno. Nei pochi secondi del trailer si vede anche un bacio tra Archie e Betty, la reazione di Veronica, pistole, sangue e coltelli. Quello che viene mostrato nel video è quello che vedremo nel primo episodio che, come ha spiegato lo showrunner Roberto Aguirre Sacasa, sarà una sorta di ponte tra la quarta e la quinta stagione perché a causa della pandemia hanno dovuto interrompere le lavorazioni e, di conseguenza, anche la messa in onda di questa ultima parte.

Dopo questo episodio, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ci sarà un salto temporale. Dal ballo di fine anno e il diploma si passerà direttamente alla vita da adulti dei protagonisti che, come vedremo in Riverdale 5, hanno preso strade diverse ma per un misterioso motivo torneranno nell’inquietante cittadina.

Nel cast di Riverdale 5 tornano gli amatissimi protagonisti KJ Apa, Madelaine Petsch, Cole Sprouse, Camila Mendes, Lili Reinhart, Vanessa Morgan, Drew Ray Tanner, Casey Cott e Charles Melton.

ECCO LE NUOVE IMMAGINI RILASCIATE DA JUST JARED E THE CW