FullHeads festeggia 10 anni con una Compilation

Disponibile in streaming sulle piattaforma Spotify Deezer la Compilation celebrativa ““. Dieci anni di produzioni discografiche racchiusi in 46 brani per circa 3 ore di musica con 39 tra artisti solisti e band del roster della label napoletana.Dieci anni di musica con radici ben piantate nel Golfo di Partenope dal quale è stato, e sarà, possibile puntare lo sguardo, e l’orecchio, per andare oltre i confini italiani.L’etichetta discografica, fondata e diretta dal manager, ha dato lustro alla nuova scena musicale napoletana rinnovando una tradizione artistica tra le più antiche al mondo.Contributi fondamentali continuerà a darli con le nuove produzioni discografiche die quella prossima di, mantenendo l’obiettivo di scoprire i nuovi talenti di una terra ricca di fermento artistico o riproporre progetti come per il poeta-rock. Un’opera costante e accurata che ha portato gli artisti dell’etichetta a vincere prestigiosi premi e ottenere riconoscimenti come: David di Donatello, Premio Parodi, a far parte della cinquina delle Targhe Tenco, o vincere XFactor e partecipare al festival di Sanremo come è stato per, scoperto dal manager grazie ad un attento monitoraggio portandolo successivamente alla ribalta nazionale.“Sono stati 10 anni che abbiamo vissuto da protagonisti nella scena musicale locale in cui ci siamo confrontati con sfide nazionali e internazionali con tour che hanno portato i nostri artisti in giro per l’Europa, in Canada e USA fino ad arrivare in Corea del Sud” ––. “Questo decimo anno è stato dei più difficili a causa della crisi in atto, ma è doveroso festeggiare il compleanno di una label fatta da un team di lavoro straordinario che con entusiasmo continuerà la sua opera rilanciandosi con nuovi progetti. Lavorare e vivere di musica è il sogno di molti e noi come Full Heads, oramai una factory, ci siamo riusciti condividendo con il pubblico il suono del battito del cuore della nostra amata Napoli“. “Sono convinto –– che nulla è più esportabile della musica partenopea e che Napoli sia il brand più internazionale che abbiamo in Italia.Il desiderio è di avere sempre più energie per continuare con questo percorso conservando le nostre radici e contaminandole con tutte le culture del mondo“.