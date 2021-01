WandaVision: Disney+ rilascia il nuovo trailer

Disney+ rilascia il nuovo trailer di WandaVision: la serie Marvel Studios in arrivo il 15 gennaio sulla piattaforma

Disney+ ha diffuso il nuovo trailer di WandaVision, la serie originale Marvel Studios che arriverà in esclusiva sulla piattaforma streaming il 15 gennaio 2021.

WandaVision come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra. La nuova serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore.