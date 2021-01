Sex and the city 2 arriva su Hbo Max con dieci episodi

S’intitola ‘And Just Like That…’ il nuovo capitolo di ‘Sex in the city’, la cui produzione sarà avviata in primavera. Le storie delle amiche più famose di New York tornano così sul grande schermo ma in versione ‘ridotta’. A riunirsi infatti, saranno tre delle quattro star del cast originale: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Assente Kim Cattrall, nei panni di Samantha Jones.

Stando a quanto riportato da ‘Variety’, il nuovo capitolo sarà trasmesso da Hbo Max e sarà diviso in dieci puntate di mezz’ora ciascuna. A fare da sfondo alle nuove avventure di Carrie Bradshaw (Jessica Parker), Charlotte York (Davis) e Miranda Hobbes (Nixon), giunte ormai alla soglia dei 50 anni, sarà sempre New York, città caotica e romantica allo stesso tempo.

A postare il primo teaser della serie sui social, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata Sarah Jessica Parker: