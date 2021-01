Previsioni meteo 11 gennaio: sole al Nord, maltempo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 11 gennaio 2021: bel tempo sulle regioni settentrionali, piogge al Centro-Sud con neve nelle zone interne a quote collinari

Italia spaccata in due sotto il profilo meteo in questo inizio della seconda decade di un gennaio caratterizzato finora da condizioni meteo invernali con neve e temporali. Nella giornata di oggi al Nord avremo bel tempo e sole dappertutto mentre al Centro e al Sud il clima risulterà ancora instabile con piogge e neve a quote collinari nelle zone interne.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo residua instabilità al meridione mentre sul resto della Penisola il maltempo concederà una tregua. Il tempo sarà stabile anche mercoledì mentre trova ulteriori conferme un brusco peggioramento nella seconda parte della settimana per l’arrivo di un’ondata di gelo dalla Russia. Ad oggi le proiezioni vedono neve fino in pianura nel corso del prossimo weekend su gran parte del Centro e regioni adriatiche: serviranno però ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Intanto per oggi, lunedì 11 gennaio 2021, al Nord Italia al mattino cieli sereni su gran parte dei settori settentrionali e qualche addensamento sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, con tempo stabile. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli tersi.

Al Centro al mattino tempo parzialmente instabile con neve a bassa quota su Umbria, Marche e Abruzzo. Al pomeriggio ancora fenomeni diffusi e nevosi fino a quote basse sui settori interni, altrove cieli irregolarmente nuvolosi. In serata residue precipitazioni sull’Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Neve in Appennino fino a 200-400 metri di quota.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse sia sui settori peninsulari che insulari, nubi basse tra Molise e Tavoliere delle Puglie. Al pomeriggio ancora deboli piogge sui medesimi settori e neve in collina tra Molise e Campania. In serata fenomeni in esaurimento relegati alla Sardegna, asciutto altrove con molte nuvole.

Temperature minime e massime in generale calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.