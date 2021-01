Logo, sito, packaging: Il Forteto cambia volto. Al via il percorso di rinnovamento della storica immagine della cooperativa che sbarca nell’e-commerce

Un altro tassello del rinnovamento in corso alla Cooperativa Agricola “Il Forteto”. La storica azienda mugellana ha intrapreso un percorso di profondo restyling della propria immagine, aggiornando il logo, che ora avrà una versione specifica per il mercato estero.

È già on line anche il nuovo sito e la cooperativa si appresta a sbarcare nell’e-commerce. Era uno degli impegni assunti dal nuovo cda insediatosi a luglio dopo la gestione commissariale. L’esigenza era quella di aggiornare l’immagine dell’azienda per valorizzare al meglio gli asset produttivi legati soprattutto alla vendita, in Italia e in 32 paesi del mondo, di formaggi freschi e stagionati a base di latte ovino e vaccino di esclusiva provenienza nazionale e in gran parte toscano.

Proprio sul fronte dei formaggi freschi Il Forteto si sta muovendo ed è pronto a lanciare sul mercato una serie di proposte a base esclusivamente di latte toscano con un packaging completamente rinnovato, come la “ricotta tartufata” presentata nella confezione da 250 grammi. Entro i prossimi mesi anche il packaging degli altri prodotti si allineerà via via alla nuova immagine aziendale.

La cooperativa conferma il proprio sostegno alla filiera produttiva del latte toscano, consolida il rapporto con i soci conferitori tra cui l’Associazione Produttori Pastorizia Toscana e segnala con soddisfazione l’ingresso di nuovi soci tra gli allevatori mugellani.

In un anno che ha visto una contrazione delle vendite sul mercato estero, che per Il Forteto rappresenta il 48% del fatturato, e le difficoltà su quello nazionale a causa della pandemia, la Cooperativa si appresta a chiudere un bilancio in linea con il precedente con un fatturato complessivo che sfiora i dieci milioni di euro.