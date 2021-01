Gossip: Harry Styles fa coppia con Olivia Wilde

Insieme a un matrimonio e poi a casa di lui: Harry Styles fa coppia con Olivia Wilde. L’amore sarebbe nato sul set del film “Don’t worry darling”

Harry Styles apre il suo 2021 rendendo pubblica la sua nuova – presunta – relazione. Il cantante, in total look Gucci, è stato paparazzato al matrimonio del suo manager, Jeff Azoff, mano nella mano con Olivia Wilde, fresca di rottura con Jason Suidekis dal quale ha avuto i figli Otis Alexander, 6 anni, e Daisy Josephine, 4.



Un amore sbocciato sul set

I due si sono incontrati sul set del film in uscita “Don’t worry darling”. È stata proprio l’attrice 36enne, regista della pellicola, a volere fortemente l’ex One Direction, protagonista insieme a Chris Pine, Dakota Johnson e Florence Pugh. Quest’ultima, tra l’altro, nell’ultimo video di Styles, “Treat people with kindness”.

“Erano a Montecito, in California, lo scorso weekend per un matrimonio. Erano affettuosi circondati dagli amici, si tenevano per mano e sembravano molto felici. Si frequentano da qualche settimana”, fa sapere una fonte a People. Harry avrebbe sorpreso tutti presentandola come la propria fidanzata.

Dopo il matrimonio a casa di lui…

Nelle foto di Page Six, in effetti, il 26enne e la compagna sembrano molto affiatati ma gli scatti nascosti non finiscono con le nozze private (solo 16 gli invitati) di Azoff. La coppia è stata fotografata fuori la casa di Los Angeles di Harry, entrambi in tenuta casual e con valige alla mano. QUI le foto.