È nata Nieves, la tigre che ha commosso il web

È nata Nieves, la tigre bianca del Bengala che ha sciolto il cuore del web: è stata allevata dalla moglie del direttore dello zoo, dopo che la madre ha rifiutato la cucciola

Bianca, dolcezza irresistibile, pelo morbidissimo, musetto e zampette che farebbero sciogliere anche il regno di ghiaccio di Elsa di Frozen. Lei è Nieves (‘neve’ in spagnolo), la tigre bianca del Bengala nata in uno zoo in Nicaragua. Il direttore Eduardo Sacasa ha detto che Nieves, che ha poco più di una settimana, è stata la prima tigre bianca del Bengala nata nella nazione centroamericana.

La cucciola è stata accudita dalla moglie del direttore, Marina Argüello, dopo che la madre della piccolina l’ha rifiutata. Coccole e latte di capra caldo ogni tre ore per la dolcissima Nieves.

La colorazione bianca, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è il risultato di un gene recessivo . La madre di Nieves, Dalila, è portatrice del gene, che aveva ereditato da suo padre, una tigre bianca del Bengala. Ora si trovano esclusivamente nei programmi di riproduzione in cattività in cui a volte vengono incrociati per mantenere il caratteristico colore della pelliccia. Questo però causa danni alla salute di questi felini, probabilmente per via della consanguineità selettiva, come problemi alla vista e deformità.

Nieves non è l’unica tigre bianca nello zoo. A maggio 2019, il direttore Sacasa ha accolto l’arrivo di Osma e Halime, due cuccioli di tigre bianca donati da uno zoo del Messico.