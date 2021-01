Catone debutta con il singolo “Ci pensi mai?”

Catone online sulle piattaforme digitali: “Ci Pensi Mai?” è il singolo d’esordio del giovane cantautore salernitano

”Ci pensi mai?”, singolo d’esordio del cantautore salernitano CATONE, come suggerisce il titolo, descrive la sensazione che si prova quando in piena solitudine alcuni pensieri sono così pesanti che sembrano cercare te.

Quando si guarda indietro e si realizza che nonostante tutto si ha ancora la forza per andare avanti e che forse sono proprio quei pensieri a dare la spinta e la fiducia per sconfiggere i mostri. Non si tratta di rassegnazione, ma di consapevolezza.

Il brano racconta, come la scena di un film, il momento esatto in cui ci si trova a cantare proprio quella solita canzone sentimentale che si pensava non riuscire a cantare più e che nonostante i brividi che provoca piace così; inaspettatamente la sensazione si trasforma in uno sfogo liberatorio che può fare solo bene.

Questa canzone vuole invitare l’ascoltatore a vivere appieno le proprie emozioni e ad affrontare i ”guai” con leggerezza arrivando quasi a riderci su.