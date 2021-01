Accoltellato dal padre: grave il dj Joseph Capriati

Joseph Capriati accoltellato dal padre: il dj è in gravi condizioni. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio e si trova in carcere

Il deejay Joseph Capriati è stato accoltellato al torace dal padre Pasquale Capriati (61enne incensurato), arrestato dalla Squadra Mobile di Caserta per tentato omicidio e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Il dj 33enne, invece, è stato subito ricoverato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano a Caserta. E’ in gravi condizioni per la profondità della ferita, causata da un coltello da cucina, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine hanno accertato che l’accoltellamento è avvenuto durante una lite, scoppiata per motivi futili e poi degenerata, tra il giovane Joseph Capriati, all’anagrafe Giuseppe, e alcuni familiari.

Il deejay e produttore di fama internazionale come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), vive e lavora in Spagna. A causa della pandemia però aveva fatto ritorno a casa dei suoi genitori.