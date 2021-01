Online il video del singolo di Neno “Bla bla bla”

Online il video del nuovo singolo di Neno “Bla bla bla”: il brano è disponibile anche su tutte le piattaforme digitali

Dopo aver debuttato su tutte le piattaforme, Neno sbarca anche su YouTube con il video ufficiale di “Bla bla bla”, il suo nuovo singolo. Una riflessione su questo momento storico con gli occhi di un 20enne.

Il video è stato girato e montato da Federico Melis per RKH, con la produzione esecutiva di Roberto Chetti per RKH. Il concept si basa sulla reinterpretazione di uno status condiviso da molti nell’ultimo anno. La staticità e la noia, che a volte sopraggiungono quando si è costretti a casa, vengono sostituiti da attività domestiche che vanno oltre al “guardare una serie su un portale di streaming”, annullando il potere dell’intrattenimento fine a sé stesso. È un viaggio interiore che Neno percorre, passando però per lo schermo del suo televisore.

“Il video di Bla Bla Bla, proprio come la canzone, anzi, forse anche di più, vuole essere un’immagine del momento che stiamo vivendo – racconta Neno alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) – in cui uno degli stati d’animo ricorrenti è la noia, una noia a sua volta disturbata da un sacco di ‘bla bla bla’ di persone che sembrano conoscere la soluzione a tutto, quando in realtà stiamo tutti cercando di capire e adattarci. Volevamo un luogo tranquillo come quello in cui la maggior parte di noi trascorre oggi il suo tempo, una casa, per ricreare il mood del pezzo che, in fondo, è un grande loop mentale di qualcuno che immagina di essere uscito senza mai in realtà lasciare il posto in cui è”.