In arrivo “La geografia del buio” di Michele Bravi: il nuovo disco di inediti del cantautore uscirà il prossimo 29 gennaio

Michele Bravi non posticipa più. Uscirà il 29 gennaio 2021 il suo nuovo disco di inediti, ‘La geografia del buio’. Un album che avrebbe dovuto vedere la luce quest’anno ma la cui uscita è stata più volte rinviata a causa del perdurare dell’emergenza Coronavirus.

“Grazie per la gentilezza con cui l’avete aspettato e per la curiosità di scoprirlo e viaggiarci dentro”, ha scritto su Instagram il cantante, che in queste settimane è stato in lizza nella lista dei papabili talenti in gara a Sanremo 2021.

Un’eventualità che l’artista di Città di Castello ha voluto negare sui suoi social: “Mi state chiedendo se ci sarò anche io a Sanremo 2021 e tanti di voi mi scrivono in trepidante attesa. Ci tengo io a dirvelo in prima persona: per questa edizione la risposta è no”.

Bravi torna così sulla scena musicale a quattro anni da ‘Anime di carta’, il disco che è stato trainato dal successo del singolo doppio platino ‘Il diario degli errori’.

Ora Michele, dopo due anni difficili dal punto di vista personale, rinasce con un concept album:

“Questo disco- si legge su Instagram- è la storia di come il dolore umano possa trovare uno spazio dentro l’anima di chi lo accoglie e di come abbracciare la propria fragilità sia un atto di estrema e incontenibile forza. Questo è un disco nato nel tempo più incerto per il nostro mondo e, seppure ancora inedito, ne ha già affrontate tante”.

‘La geografia del buio’, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è disponibile in preorder e presave.