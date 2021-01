Emma Stone è incinta: prime foto col pancione

Emma Stone sta per diventare mamma. L’attrice è stata paparazzata con pancione in bella vista durante una passeggiata a Los Angeles. L’attrice, 32 anni, non ha confermato la notizia ma gli scatti del Daily Mail non lasciano dubbi (QUI tutte le foto). D’altronde, la star di “La la Land” è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Lo scorso settembre, infatti, avrebbe sposato in gran segreto Dave McCary (35 anni). Notizia confermata solo da fonti esterne.

Nei primi scatti della gravidanza, però, è ben visibile un anello all’anulare sinistro che sembra proprio una fede nuziale. In total look nero, Emma sembra essere in gran forma nonostante l’arrivo del bambino sembri imminente.

Per Emma Stone e Dave, insieme dal 2017 come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si tratta del primo figlio. Per l’attrice è sogno che diventa realtà, come ha spiegato lei stessa nel 2018 a Elle: “Non ho mai fatto la babysitter o cose del genere. Da adolescente, pensavo ‘Non mi sposerò mai e non avrò mai bambini’. Poi crescendo è cambiato in ‘Voglio veramente sposarmi, voglio veramente avere dei bambini’”.