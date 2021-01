Previsioni meteo 8 gennaio: piogge al Sud Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 8 gennaio 2021: maltempo al meridione, Isole maggiori e sulle regioni adriatiche con piogge e temporali, tempo stabile al Nord

Italia divisa in due sotto il profilo meteo all’inizio di questo weekend, con tempo stabile sulle regioni settentrionali e maltempo al Sud e Isole maggiori, che insiste già dalla giornata di ieri. Anche oggi le regioni meridionali saranno interessate da piogge e temporali, così come quelle adriatiche, mentre al Nord e al Centro il tempo risulterà più stabile.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del fine settimana dovremo però fare i conti con l’ennesimo peggioramento: una perturbazione in arrivo da occidente porterà nuove nevicate fino in pianura al Centro e anche su parte del Nord. Le giornate peggiori saranno quelle di sabato e domenica, con rischio di forti temporali sulle aree centro-meridionali della Penisola e neve a quote basse su Emilia, Toscana, Umbria e Lazio.

Intanto per oggi, venerdì 8 gennaio 2021, al Nord Italia giornata all’insegna del bel tempo con nuvole irregolari in transito sia al mattino che al pomeriggio sui settori pianeggianti, sole prevalente altrove.

Giornata con tempo instabile al Centro Italia con nuvolosità irregolare in transito al mattino e precipitazioni associate su Marche, Umbria ed Abruzzo nevose fino a quote basse. Tempo migliore su Toscana e Lazio con ampie schiarite al pomeriggio e in serata.

In Toscana tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare al mattino su tutta la regione, ampi spazi di sereno al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto sempre però con molte nubi.

Maltempo sulle regioni meridionali con piogge diffuse eccetto in Sicilia dove troveremo tempo stabile e ampie schiarite. Previste precipitazioni più significative sulla Sardegna e sulla Campania.

In Calabria nuvolosità irregolare nelle ore diurne su gran parte della regione, ampi spazi di sereno sui settori meridionali; locali piogge nel pomeriggio sulle zone settentrionali. In serata le precipitazioni interesseranno le aree settentrionali, mentre altrove il tempo sarà asciutto.

Temperature stazionarie o in lieve aumento al Sud Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.