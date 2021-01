Bitcoin: per Consumerismo sono grande opportunità

Per Consumerismo No Profit i Bitcoin e le altre criptovalute rappresentano una grande opportunità: in arrivo video tutorial per investire

Il Bitcoin e le criptovalute in generale rappresentano una grande opportunità per i consumatori perché, se gestite in modo corretto, possono abbattere limiti, vincoli e ostacoli rappresentati dall’attuale sistema monetario, che come noto pone il cittadino in una situazione di netto squilibrio rispetto a banche e operatori economici.

Lo afferma CONSUMERISMO No Profit, associazione dei consumatori specializzata in tecnologia, commentando il nuovo record fatto segnare da Bitcoin le cui quotazioni hanno superato quota 33mila dollari.

“Il mondo dei consumatori ha iniziato a muoversi nella direzione del Bitcoin, al punto che è in dirittura di arrivo un progetto che permetterà agli utenti di cambiare denaro (euro, dollari, sterline, ecc.) in Bitcoin, senza fare alcun investimento e, quindi, senza il rischio di perdere i propri soldi – spiega Luigi Gabriele, Presidente di Consumerismo – Un progetto che, attraverso una applicazione chiamata “Exchange”, la collaborazione di partner tecnologici e la supervisione delle associazioni dei consumatori, aiuterà gli utenti a familiarizzare con le cryptovalute, offrendo loro le opportune conoscenze così da evitare operazioni avventate che spesso rischiano di portare a perdite economiche anche ingenti”.

“L’attuale regolamentazione monetaria ha portato ad un generale clima di sfiducia economica da parte dei cittadini, che rappresentano la parte debole costretta a sottostare a limiti e vincoli assurdi, come dimostra il caso delle nuove norme bancarie entrate in vigore lo scorso 1 gennaio e che inseriscono gli utenti tra i cattivi pagatori in caso di sconfinamento sul conto corrente – prosegue Gabriele – Grazie alle cryptovalute e ad una maggiore conoscenza del settore, i consumatori possono riacquistare un ruolo da protagonista nel mercato monetario ed economico, e riacquisire quella fiducia gravemente compromessa anche a causa dell’attuale emergenza sanitaria ed economica”.

Proprio per aiutare i consumatori a conoscere meglio le cryptovalute, CONSUMERISMO No Profit pubblicherà nei prossimi giorni dei video-tutorial su Youtube, dove gli esperti dell’associazione illustreranno benefici, rischi e pericoli di tali nuove valute.