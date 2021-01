Massimiliano Acerra spiega quando e come andare in pensione

“Adesso basta! Vado in pensione quando voglio” è il nuovo libro di Massimiliano Acerra: la guida è pubblicata dalla casa editrice Seventh Time Editore

Dimenticate le attese per la pensione INPS e le proposte delle assicurazioni private, potete raggiungere il pensionamento all’età che desiderate con le vostre risorse.

È questo quello che il nuovo libro di Massimiliano Acerra, “Adesso basta! Vado in pensione quando voglio” spiega in modo chiaro e concreto.

Pubblicato dalla casa editrice Seventh Time Editore, si rivela essere una guida completa che aiuta i contribuenti a creare una struttura economica alternativa indipendente, in grado di finanziare il proprio futuro.

Questo scrittore è il primo studioso ad aver portato in Italia il concetto di pensione raggiunta solo con le proprie risorse, sviluppando metodi concreti per raggiungerla.

Dopo il successo internazionale del suo primo libro “La pensione quando vuoi tu”, l’autore ha messo tutti i suoi studi e la sua esperienza in questa nuova opera per offrire un metodo certo e calcolato nel tempo.

Acerra è riconosciuto in Italia e in Europa come uno dei massimi esperti al mondo sul pensionamento anticipato indipendente, ed è uno dei fondatori del Mipai, il Movimento internazionale per la pensione anticipata indipendente.

Sappiamo quanto sia difficile raggiungere il pensionamento nel nostro Paese e come la pensione statale, ottenuta dopo anni di contributi versati, non sia sempre adeguatamente sufficiente.

Le assicurazioni private, alle quali molti cittadini si rivolgono per cercare di crearsi un fondo pensione autonomo, hanno lo svantaggio di vincolare a vita.

In entrambi i casi, non si è liberi di decidere quando e come raggiungere la pensione. Cosa fare quindi?

Il libro presenta il processo applicativo di Massimiliano Acerra che spiega come creare una grande impalcatura economica alternativa per finanziare la pensione anticipata, superiore alla statale e ritirabile liberamente in qualunque momento senza limiti d’età.

Si tratta di un fondo vitalizio autogestito da cui effettuare prelievi graduali in base al piano applicativo creato e al tenore di vita scelto.

Tra le pagine del libro vengono spiegate tutte le idee e i passaggi da mettere in atto per ottenere un risultato accertato, sicuro e autonomo.

L’autore vuole dare un aiuto concreto a chi desidera strutturare da zero un reddito da pensione in pochi anni. Insieme al libro è distribuito anche il video-corso “I 6 indicatori del pensionamento indipendente”, che aiutano il lettore a valutare la propria predisposizione a raggiungere l’obiettivo.

In un periodo storico difficile come quello che stiamo vivendo, dove l’incertezza per il futuro si sente con maggiore forza, la proposta di questo autore suscita curiosità e interesse.

Non si propone con la presunzione di essere la soluzione definitiva, ma come un’alternativa libera e indipendente di poter decidere da soli in che modo migliorare la propria vita, un’opportunità che merita di essere approfondita e valutata.

Il libro “Adesso Basta! Vado in pensione quando voglio” di Massimiliano Acerra è distribuito in esclusiva su Amazon (link: https://www.amazon.it/Adesso-basta-pensione-quando-voglio-ebook/dp/B08QH76JKR/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=amzn-it-21&linkId=1f874945ae8c5524f62f14a73b709547&language=it_IT) in copertina rigida o nel formato digitale e-book e sul sito dell’autore.