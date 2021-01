Edux: Fiera digitale per migliorare le competenze linguistiche

Formazione linguistica: sabato 16 gennaio, gratuitamente e per tutto il giorno, sarà possibile seguire la fiera Edux, evento digitale fortemente voluto da EF

Da sempre le competenze linguistiche sono la carta vincente per chi si vuole lanciare nel mondo del lavoro. Oggi lo sono ancora di più e cosa certa: parlando una o più lingue comunitarie, le proposte di lavoro saranno sicuramente maggiori e persino migliori. Oggi, in Italia, avanza la corsa alla digitalizzazione e per lavorare in un mondo sempre meno locale e molto più globale serve la conoscenza linguistica. Sabato 16 gennaio, gratuitamente, per tutto il giorno, sarà possibile seguire la fiera Edux, evento digitale fortemente voluto da EF, società internazionale che da sempre si occupa di formazione linguistica, da vacanze studio per ragazzi a corsi di lingua per adulti e professionisti durante tutto l’anno.

Inglese e Digitale: le parole chiave del Curriculum

L’Italia cambia rapidamente, ad oggi il mondo del lavoro è in rapida evoluzione per poterci entrare in modo vincente bisogno implementare le proprie competenze digitali: non serve solo conoscere e saper usare il computer ma è necessario saper lavorare in remoto con tutto ciò che ne consegue. Bisogna avere nozioni di tantissimi software ed applicativi ed essere rapidi nell’aggiornamento. Dopo il digitale o forse sullo stesso livello vengono le competenze linguistiche. Se non sai l’inglese dove vai! Verrebbe da dirsi. Proprio per avere un quadro perfetto della formazione linguistica è bene seguire Edux di EF che, oltre al viaggio digitale in ben 25 Campus di Education First, propone interessanti workshop e seminari a tema formazione ma darà anche ampio spazio ai momenti di dibattito ed incontro con formatori e professionisti in grado persino di revisionare e migliorare i curriculum. Tutto in modo gratuito e tutto a portata di click.

Importantissimi i focus di Edux su dedicati a Professionisti, Docenti ed Universitari. In queste sessioni si potrà capire quale è la migliore certificazione linguistica internazionale, come richiederla ed ottenerla ma anche come distinguersi dalla massa con un CV ad effetto, come ottenere le migliori competenze linguistiche e tanto altro ancora.

Inglese: l’Italia migliora

In Italia la conoscenza della lingua inglese migliora ma siamo ancora molto lontani dai dati degli altri Paesi, in Europa le competenze migliori continuano ad essere di Olanda, Danimarca e Finlandia L’ EPI 2020, analisi statistica rilevata da EF ci fa capire come l’inglese sia ben studiato in Veneto dove comunque le necessità delle aziende sono quelle di una massima internazionalizzazione e dunque i professionisti devono avere le giuste competenze linguistiche. Il top è Padova mentre Milano e Roma hanno bisogno di approfondimenti linguistici importanti.

Imparare l’inglese è dunque fondamentale per entrare nel mondo del lavoro con una carta vincente ma è altrettanto importante per approfondire gli studi universitari.

Sembrerà particolare ma nel 2020 a scegliere la formazione linguistica sono stati per lo più professionisti e docenti. Infatti secondo quanto si apprende dalla lettura di un interessante report di Indire quattro docenti su 5 hanno avuto esperienze di formative online e per lo più tutte le esperienze sono state orientate verso il mondo digitale e le lingue.

Anche ai docenti delle scuole italiane può interessare la fiera digitale EduX: per un confronto sui metodi di insegnamento, per delle nozioni innovative ma anche per poter scegliere il giusto percorso di approfondimento linguistico da mettere in campo nel 2021.