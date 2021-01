Esecutivo in bilico, Toti lancia l’idea di un governo di salute pubblica: “Nessuno potrebbe chiamarsi fuori dalla responsabilità”

“È surreale lo stallo politico a cui stiamo assistendo considerando le urgenze che incombono. Se il Governo Conte 2 e’ in grado di andare avanti lo faccia e trovera’ in noi un’opposizione seria e costruttiva; ma se non vi sono le condizioni per proseguire con questa esperienza lo si decida nelle prossime ore. E se si dovesse aprire un serio dibattito su un governo di salute pubblica che abbia tre priorita’ fondamentali all’ordine del giorno, Piano vaccinale, utilizzo della linea di credito del MES per la Sanita’ ed elaborazione del piano di ripresa per l’impiego delle risorse del Recovery Fund, nessuno potrebbe chiamarsi fuori dalla responsabilita’ di far uscire il Paese dall’emergenza sanitaria ed economica. Pochi punti ma essenziali e soprattutto non piu’ differibili. Viene da dire, ed ogni riferimento e’ puramente intenzionale: qualcuno salga a bordo…”. Lo comunica in una nota l’Esecutivo nazionale di Cambiamo!, il partito guidato da Giovanni Toti, come riferisce la Dire (www.dire.it).