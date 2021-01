Fred De Palma conquista 5 dischi di platino in Spagna

Il successo di Fred De Palma in Spagna non si arresta. Il rapper conquista il quinto disco di platino per “Se illuminaba”, la versione in lingua della sua hit “Una volta ancora” con Ana Mena. È la prima volta che un artista italiano ottiene un risultato del genere.

De Palma è, inoltre, l’unico italiano al n.2 dei singoli più ascoltati in un Paese straniero nella classifica annuale di Spotify in Spagna.

“Una volta ancora” in Italia, però, non è da meno come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Il brano è stato certificato 5 volte disco di platino con oltre 310 mln di stream e oltre 204 mln di views su YouTube , ed è stato il singolo più venduto nel 2019.