Elettra e il resto scompare: Lamborghini a nudo su Discovery+

Elettra e il resto scompare: la Lamborghini si mette a nudo su Discovery+. I dieci episodi della serie reality debuttano oggi

Elettra Lamborghini si mette ‘a nudo’ in Elettra e il resto scompare, la serie reality in dieci episodi che debutta oggi su discovery+: il nuovo servizio streaming del gruppo Discovery, dedicato al real life entertainment e ai contenuti non-fiction.

Elettra Lamborghini, star di fama internazionale, ha aperto la porta all’occhio indiscreto delle telecamere che l’hanno seguita nella sua quotidianità e nella preparazione di un evento particolare: il matrimonio con Afrojack. In Elettra e il resto scompare (10 episodi da 30 minuti, prodotto da Roma Press per Discovery Italia, a cura di Gabriele Parpiglia e Clarissa Bellinello) gli spettatori hanno la possibilità di conoscere più approfonditamente Elettra, spogliandola di quel cognome ingombrante e viaggiando nei suoi paradossi, che la rendono amata da grandi e piccini.

Ma chi è Elettra? Lo scopriamo vedendola alle prese con fornelli, pulizie e cesoie. È una perfetta donna di casa, o è meglio che si affidi alle sapienti mani di aiutanti professionisti? E invece gli episodi mostrano l’artista alle prese con le pulizie perché ama sistemare e pulire senza l’aiuto di nessuno.

Inoltre, spazio alla sua passione più sfrenata: l’amore per i cavalli e per l’equitazione. La serie mostra Elettra alle prese con il suo nuovo destriero fresco di addestramento e con la stalla. Senza dimenticare il racconto di tutto il suo dolore provato con la morte di Lolita, la sua amata cavalla, che l’ha accompagnata al galoppo sin da bambina.

Spazio anche alla moda, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Elettra, infatti, è alle prese con la sua nuova linea di abbigliamento: come sceglie le stoffe, i colori e i modelli? Gli episodi regalano un’inedita Elettra nelle vesti di stilista.

Dalle passerelle alla sala prove, la regina del twerking e di tormentoni internazionali, racconta agli spettatori come nascono coreografie e brani da hit.

Elettra è tutto e il contrario di tutto: è vegana, ma non disdegna spuntini ipocalorici. Ama fare festa, come durante il suo addio al nubilato, durato tre giorni, ma apprezza anche i momenti di assoluta tranquillità. Immancabile durante il programma un momento indimenticabile della vita della Lamborghini: il matrimonio, organizzato in ogni dettaglio con l’aiuto del re dei wedding planner Enzo Miccio. Dal vestito che ha indossato alla torta, dai confetti alle partecipazioni: le telecamere hanno ‘catturato’ l’emozione di Elettra che ha provato ad ogni tassello che l’ha portata fino al giorno del ‘sì’.

IL COSTO DELL’ABBONAMENTO

Discovery+ costa 3,99€ al mese oppure 39,90€ all’anno.

Discovery+ più pacchetto Eurosport costa 7,99€ al mese oppure 69,90€ all’anno.

Discovery+ sarà disponibile su tutti i device mobile, tablet, computer e Tv connesse.

Il lancio di Discovery+ sarà supportato in Italia da TIM.