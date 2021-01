Da Space Jam a Black Widow: i film in arrivo nel 2021

I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA (prossimamente)

I Croods sono sopravvissuti ad innumerevoli pericoli e disastri, dalle zanne di bestie preistoriche alla possibile fine del mondo, ma ora devono affrontare la loro sfida più grande: un’altra famiglia.

Sequel del film d’animazione del 2013, I Croods 2 arriverà al cinema prossimamente. Alla regia c’è Joel Crawford, regista di Trolls Holiday (uscito nel 2017). In questa nuova e coloratissima avventura i protagonisti imparano ad abbracciare la diversità e assaporeranno la bellezza della collaborazione con il prossimo.

LA STORIA

I Croods devono trovare un nuovo posto in cui vivere e perciò la nostra prima famiglia preistorica inizia a perlustrare il mondo alla ricerca di un luogo più sicuro da poter chiamare casa. Quando scoprono un paradiso idilliaco recintato da un muro che soddisfa tutti i loro bisogni, pensano che i loro problemi siano risolti, tranne uno. Un’altra famiglia già vive lì: i Superior.

I Superior (di nome e di fatto), con la loro ingegnosa casa sull’albero, le invenzioni sorprendenti e gli acri ricchi di prodotti freschi, sono un paio di gradini sopra i Croods sulla scala evolutiva. Dopo aver accolto i Croods come i primi ospiti del mondo, non passa molto tempo prima che le tensioni aumentino tra la famiglia delle caverne e la famiglia moderna.

Proprio quando tutto sembra perduto, una nuova minaccia porterà entrambe le famiglie in un’avventura epica fuori dalla sicurezza del muro, che le costringe ad abbracciare le loro diversità, a darsi forza l’un l’altra e a forgiare un futuro insieme.

GHOSTBUSTERS: LEGACY (DALL’11 GIUGNO AL CINEMA)

A più di trent’anni dall’uscita nelle sale dell’iconico ‘Ghostbusters’, tornerà al cinema l’atteso sequel Ghostbusters: Legacy. Il film vede come protagonisti Mckenna Grace, la star di ‘Stranger Things’ Finn Wolfhard e Paul Rudd. Senza dimenticare il ritorno sul grande schermo l’indimenticabile cast originale composto da Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver.

LA STORIA

Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan e diretto dal primo.

VENOM: LET THERE BE CARNAGE (DAL 25 GIUGNO AL CINEMA)

Si prepara al debutto anche il sequel di Venom, uno degli antagonisti di Spider-Man interpretato da Tom Hardy: al tempo stesso villan e giornalista Eddie Brock. Nel cast anche Woody Harrelson interprete di Cletus Kasady, un serial killer che entra in contatto con un parassita alieno, diventando così Carnage. Altro non è che la nemesi dello stesso Venom. Una scena che vedremo dopo i titoli di coda. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla storia. Una cosa è certa: come si evince dal titolo, ci sarà una carneficina. Venom 2 sarà diretto da Andy Serkis (ma per gli amici ‘Gollum’ de Il Signore degli Anelli’).

MINIONS 2: COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO (DAL 2 LUGLIO NEI CINEMA STATUNITENSI)

Minions 2 è ambientato dopo gli eventi del film del 2015, nel cuore degli Anni 70. Il dodicenne Felonious Gru, cresciuto in periferia, è un fanboy di un gruppo di supercriminali noto come i Vicious 6. Gru escogita un piano per diventare abbastanza malvagio da potersi unire a loro. Quando i Vicious 6 licenziano il loro leader, il leggendario combattente Wild Knuckles, Gru viene intervistato per diventare il loro nuovo membro.

Non passa, e la situazione prende una brutta piega quando Gru li deruba con l’aiuto di Kevin, Stuart, Bob, Otto e degli altri Minion e diventa improvvisamente il nemico mortale dell’apice del male. In fuga, Gru e i Minions si rivolgeranno a un’improbabile fonte di guida, lo stesso Wild Knuckles, e scopriranno che anche i cattivi hanno bisogno di un piccolo aiuto dai loro amici.

Il cast delle voci è composto da Steve Carrell, Taraji P. Henson, Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless, Dolph Lundgren, Danny Trejo, Michelle Yeoh, Alan Arkin, Russell Brand e Julie Andrews.

TOP GUN: MAVERICK (AL CINEMA DA LUGLIO)

Sono passati 33 anni da quando Tom Cruise è apparso sul grande schermo in Top Gun nei panni di Pete ‘Maverick’ Mitchell: il pilota con il giubbotto di pelle e gli occhiali scuri che ha fatto sognare tante generazioni non solo per la sua bellezza in sella alla sua motocicletta ma anche per la storia d’amore con l’istruttrice Charlotte ‘Charlie’ Blackwood. Una passione scandita dalle note dei Berlin in Take My Breath Away. Diventato un cult del cinema, la pellicola racconta l’aeronautica militare degli Stati Uniti attraverso le vicende di Mitchell.

Diretto da Joe Kosinski, in questo nuovo capitolo Maverick è diventato un istruttore di volo ed ha preso a cuore l’aspirante ‘top gun’ Bradley Bradshaw (interpretato da Miles Teller, tra le new entry nel cast), figlio del suo ex partner di volo Nick ‘Goose’ Bradshaw (interpretato da Anthony Edwards). Nel cast, anche Val Kilmer, di nuovo nel ruolo di Thomas ‘Iceman’ Kazansky.

SPACE JAM: A NEW LEGACY (AL CINEMA DA LUGLIO)

Sequel del fortunatissimo Space Jam del 1996, il film vede protagonista – nel ruolo che fu di Michael Jordan – la star dell’NBA LeBron James. Il cestista si unirà alla squadra di pallacanestro di Bugs Bunny, e degli altri adorati Looney Tunes, per combattere le forze del male.

SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS (DA LUGLIO AL CINEMA)