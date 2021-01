Alexa, apri MasterChef: come funziona la nuova skill

Alexa, apri MasterChef: la nuova skill permette di ricevere un commento sulla puntata da parte dello chef Barbieri e tutti i passaggi per replicare la ricetta vincitrice della Mystery Box

È ora disponibile sull’app di Alexa la nuova skill di MasterChef Italia che permette ai clienti di accedere a contenuti aggiuntivi al termine di ogni puntata dello show televisivo dedicato al mondo culinario più acclamato in Italia.

Attivando la skill, dalla mezzanotte di ogni Venerdì, i clienti potranno ricevere un commento direttamente da parte dello chef Bruno Barbieri – giudice di MasterChef Italia insieme ad Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli – in merito a quanto accaduto nella puntata. Inoltre, a partire dalla terza puntata, sarà possibile ascoltare tutti i passaggi necessari a replicare la ricetta vincitrice della Mystery Box raccontati dall’aspirante Chef che ha vinto la prova.

Per utilizzare la skill di MasterChef Italia, il talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy – ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV – basterà chiedere:

“Alexa, apri MasterChef”

“Alexa, commenta MasterChef”

“Alexa, dimmi la ricetta della Mystery Box”

La skill è stata sviluppata in collaborazione con l’agenzia “Navoo” e Endemol Shine Italy.

