Olimpiadi di Italiano: iscrizioni entro fine mese

Iscrizioni alle Olimpiadi di Italiano, competizione inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell Istruzione, entro il 31 gennaio

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e organizza le Olimpiadi di Italiano. La manifestazione si svolge in collaborazione con: Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI); Uffici Scolastici Regionali; Accademia della Crusca; Accademia dell’Arcadia; Associazione per la storia della lingua italiana (ASLI); Associazione degli Italianisti (ADI); il Premio Campiello Giovani; con il supporto del Liceo Classico “M. Cutelli” di Catania. La RAI svolge il ruolo di Main Media Partner dell’iniziativa; la copertura mediatica verrà declinata come Media Partner da Rai Cultura, Radio3 e Rai Italia. La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’Istruzione.

Le Olimpiadi di Italiano sono gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti degli istituti della Scuola secondaria di secondo grado italiani, statali e paritari, delle Scuole italiane all’estero di pari grado, delle Sezioni italiane in scuole straniere e internazionali all’estero, delle Scuole straniere in Italia. La partecipazione alle Olimpiadi è gratuita.

L’Istituzione scolastica che intende partecipare alle Olimpiadi di Italiano deve effettuare la registrazione compilando la scheda in tutte le sue parti sul sito dedicato alla competizione www.olimpiadi-italiano.it entro il 31gennaio 2021. Le modalità di partecipazione e l’organizzazione delle varie fasi della competizione sono indicate nel Regolamento.

Comunicazioni e informazioni saranno fornite tramite il sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e sul sito delle Olimpiadi di Italiano: www.olimpiadi-italiano.it.