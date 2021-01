Netflix acquista Penguin Bloom con Naomi Watts: al momento sarà visibile in Nord America, Regno Unito, Francia e in alcuni paesi dell’Asia

Netflix ha acquisito Penguin Bloom in Nord America, Regno Unito, Francia e in alcuni paesi dell’Asia. Nel cast le candidate all’Oscar Naomi Watts e Jacki Weaver, oltre a Andrew Lincoln, Rachel House, Leeanna Walsman, Lisa Hensley, Griffin Murray-Johnston, Felix Cameron, Abe Clifford-Barr.

Il regista è Glendyn Ivin che ha diretto il cortometraggio Cracker Bag, vincitore della Palma d’Oro a Cannes, e Last Ride. Tra i suoi lavori per la televisione vi sono Puberty Blues, The Beautiful Lie, Safe Harbour e The Cry.

Sinossi: Nel 2013 Samantha Bloom (la candidata a due Oscar Naomi Watts), il marito Cameron (Andrew Lincoln di The Walking Dead) e i tre figli lasciano la loro casa in Australia per andare in vacanza in Thailandia. Durante il viaggio Sam cade da un tetto a causa di un corrimano marcio mentre ammira il panorama, rompendosi le vertebre in due punti. La donna, da sempre appassionata della vita all’aria aperta, di surf e di viaggi, rimane paralizzata al di sotto del torso e non riesce più a riconoscersi, piombando per diversi mesi in una depressione che le fa mettere in discussione il suo ruolo nel mondo e in famiglia. Un anno dopo i figli trovano una piccola gazza ferita e la portano a casa. Dopo essersi avvicinata con cautela all’uccello bianco e nero che i bambini hanno affettuosamente ribattezzato “Pinguino”, Sam crea un legame con il nuovo membro della famiglia, iniziando un percorso emotivo di guarigione che sorprende il marito, i figli, la madre (la candidata all’Oscar Jacki Weaver) e anche se stessa. PENGUIN BLOOM narra la meravigliosa storia vera di rinascita di una donna convinta che la sua vita fosse finita, ma che ritrova speranza e nuovi obiettivi attraverso l’amore della famiglia e un uccello in via di guarigione, proprio come lei.

Il film sarà disponibile su Netflix dal 27 gennaio 2021.