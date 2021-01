Industria farmaceutica: Servier acquista Agios

Servier acquista il business oncologico di Agios Pharmaceuticals, compreso il prodotto già in commercio Tibsovo (ivosidenib)

Servier ha stipulato un accordo per l’acquisizione del business oncologico di Agios Pharmaceuticals, compreso il prodotto già in commercio, nell’ambito di un affare che potenzialmente vale fino a 2 miliardi di dollari. L’acquisizione, che include un pagamento anticipato di 1,8 miliardi di dollari e possibili ulteriori pagamenti per 200 milioni di dollari più royalties, dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del prossimo anno.

Circa 200 dipendenti coinvolti principalmente nella ricerca sul cancro o nelle vendite ad Agios – circa il 35% della forza lavoro dell’azienda – riceveranno un’offerta di lavoro da Servier.

Per Agios, la vendita rappresenta un significativo cambiamento di focalizzazione. Fondata nel 2007 per esplorare il metabolismo cellulare e il suo ruolo nella malattia, Agios ha sviluppato con successo due farmaci antitumorali che hanno ottenuto l’approvazione degli Stati Uniti rispettivamente nel 2017 e nel 2018.

Il primo, chiamato Idhifa (enasidenib), è stato concesso in licenza a Celgene e poi assorbito da Bristol Myers Squibb quando la farmaceutica ha acquistato Celgene l’anno scorso.

Agios commercializza il secondo, Tibsovo (ivosidenib), le cui vendite nei primi nove mesi del 2020 sono ammontate a 82 milioni di dollari. Il farmaco è stato approvato dall’Fda per i pazienti con leucemia mieloide acuta recidivante o refrattaria (R/R AML) con una mutazione isocitrato deidrogenasi-1 (IDH1) suscettibile.

Agios fa sapere che la vendita le consentirà di concentrarsi sull’accelerazione e l’espansione del suo portafoglio di malattie geneticamente definite, compresi i programmi clinici su sumitapivat. “Il risultato di una deliberata revisione strategica, questa decisione riflette i progressi che abbiamo fatto nel comprendere e sfruttare la scienza e la promessa dell’attivazione del PK e cattura il pieno valore delle nostre risorse oncologiche”, ha osservato Jackie Fouse, amministratore delegato di Agios.

Servier ha fatto dell’oncologia una delle sue priorità strategiche, destinando a quest’area terapeutica il 50% del suo budget complessivo di R&S. L’acquisizione rafforzerà inoltre in modo significativo la presenza di Servier negli Stati Uniti, dove il Gruppo opera dal 2018.

“L’acquisizione strategica delle attività oncologiche di Agios, compreso il suo portafoglio di farmaci per la medicina di precisione e la sua pipeline, è in linea con la nostra ambizione di diventare un attore riconosciuto nel settore oncologico e sostiene ulteriormente il nostro impegno a fornire trattamenti innovativi ai pazienti oncologici con esigenze mediche non soddisfatte. Si tratta di un passo fondamentale per il Gruppo Servier, in quanto rafforzerà in modo significativo la nostra posizione negli Stati Uniti e rafforzerà le nostre capacità di ricerca e sviluppo in oncologia”, ha dichiarato Olivier Laureau, Presidente di Servier. “Non vediamo l’ora di dare il benvenuto in Servier ai team oncologici esperti di Agios dopo la chiusura”.

“Agios è leader nel settore del metabolismo cellulare con una comprovata esperienza nella scoperta, sviluppo e commercializzazione di farmaci di precisione”, ha dichiarato David K. Lee, CEO di Servier Pharmaceuticals, la filiale statunitense di Servier. “L’acquisizione dell’attività oncologica di Agios, che comprende talenti di grande esperienza nel campo della ricerca, dello sviluppo, delle operazioni tecniche e delle funzioni commerciali, consente un’immediata espansione della nostra attività negli Stati Uniti in altre neoplasie ematologiche e fornisce il potenziale per una crescita a lungo termine nello spazio dei tumori solidi, assicurandoci così di poter servire un numero maggiore di pazienti che vivono con esigenze tumorali insoddisfatte come mai prima d’ora”.

“La vendita del nostro portafoglio oncologico a Servier è una pietra miliare di trasformazione per Agios. Siamo orgogliosi della nostra eredità in oncologia e delle nuove terapie che abbiamo messo a punto per i pazienti con tumori solidi e tumori maligni ematologici, e siamo lieti di aver trovato in Servier, un’azienda farmaceutica globale di successo, focalizzata sul paziente e di successo, una sede eccellente per il nostro portafoglio oncologico”, ha detto Fouse. “Servier si impegna a favore della comunità dei pazienti oncologici e a investire nelle nostre risorse e nel nostro personale”. Questa transazione permetterà al portafoglio oncologico di crescere e prosperare con Servier”.



Dettagli della transazione

La transazione include il trasferimento del portafoglio oncologico di Agios e dei dipendenti associati, compreso il farmaco già commercializzato Tibsovo, approvato negli Stati Uniti come monoterapia per il trattamento di adulti con leucemia mieloide acuta recidivante IDH1-mutante o refrattaria (AML) e per adulti con leucemia acuta mieloide refrattaria IDH1-mutante di recente diagnosi che hanno un’età ≥75 anni o che presentano comorbilità che precludono l’uso della chemioterapia intensiva ad induzione.

Tibsono è inoltre in fase di sperimentazione in due studi combinati di Fase 3 in caso di LAM di recente diagnosi, e come potenziale trattamento per il colangiocarcinoma neutro IDH1 e la sindrome mielodisplastica neutra IDH1 (SMD). Servier acquisirà inoltre le responsabilità di Agios in materia di co-commercializzazione per l’IDHIFA di Bristol Myers Squibb (enasidenib) e condurrà alcune attività di sviluppo clinico nell’ambito del programma di sviluppo dell’IDHIFA.

Inoltre, la transazione include la pipeline oncologica di Agios e i programmi clinici, tra cui il vorasidenib, un inibitore doppio di IDH1 e IDH2 mutante, in fase di sperimentazione e penetrante cerebrale, che è attualmente in fase di studio nello studio INDIGO di Fase 3 di autorizzazione alla registrazione in pazienti con glioma IDH-mutante a basso grado; AG-270, un inibitore della metionina adenosiltransferasi 2a (MAT2A) di prima classe in fase di sperimentazione in combinazione con i taxani in pazienti con metiltioadenosina fosforilasi (MTAP)-cancro polmonare non a piccole cellule cancellato e tumore del pancreas; AG-636, un nuovo inibitore della diidroorotato deidrogenasi (DHODH); e i programmi di ricerca oncologica di Agios.