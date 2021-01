Pitti Immagine Filati in programma dall’8 al 10 febbraio

Pitti Immagine Filati: l’88esima edizione sarà dall’8 al 10 febbraio. Le collezioni P/E 2022 di filati e accessori per la maglieria saranno presentate negli spazi espositivi della Stazione Leopolda di Firenze

Pitti Immagine ha annunciato le date per l’88esima edizione di Pitti Immagine Filati. Il salone dedicato alle eccellenze della filatura internazionale si svolgerà nei giorni 8-10 febbraio 2021, negli spazi espositivi della Stazione Leopolda di Firenze.

Anticipando di dieci giorni lo svolgimento dei primi saloni di prodotto finito, Pitti Immagine Filati darà il via alla nuova stagione e presenterà in anteprima a livello internazionale le collezioni P/E 2022 di filati e accessori per la maglieria.

«Questa è una stagione extra-ordinaria sotto molti evidenti aspetti – dice Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine – e il nostro dovere è cercare le migliori soluzioni per i nostri espositori in funzione della continua evoluzione della situazione generale. Per questo non abbiamo mai smesso di interrogarci insieme ai filatori, anche dopo che ci eravamo consapevolmente indirizzati verso una data unica per i tre saloni invernali. E le valutazioni sulle tempistiche e sulle modalità di presentazione delle collezioni che sono emerse via via in questo quasi quotidiano confronto, ci hanno indotto a trovare, insieme al Comitato Tecnico, una nuova collocazione autonoma per Pitti Filati. Non è solo una questione di date: abbiamo pensato anche al formato, al messaggio che volevamo dare al mercato».

L’allestimento in Leopolda sarà arricchito da elementi scenografici ed emozionali che si integreranno con stand preallestiti e studiati per rispettare le nuove regole di sicurezza a tutela della salute di espositori e visitatori.

«Abbiamo predisposto tutte le condizioni per aprire il salone fisico, fiduciosi che a febbraio la situazione sanitaria sia sufficientemente sotto controllo – ha detto Agostino Poletto – e grazie al pacchetto di misure speciali #SaferWithPitti riusciremo a garantire il rispetto dei requisiti sanitari e delle normative di distanziamento sociale previste dai decreti legislativi in corso».

All’interno della Stazione Leopolda anche lo Spazio Ricerca avrà una collocazione speciale. Oggi più che mai punto di riferimento per gli uffici stile dei brand di prodotto finito, questa importante sezione si presenterà in una doppia dimensione, fisica e virtuale, per condividere tendenze e mood della primavera-estate 2022 con una rinnovata capacità di stupire, far conoscere e ispirare. Pitti Connect, infine, affiancherà e integrerà l’edizione fisica di Pitti Filati. L’innovativa piattaforma digitale di Pitti Immagine, ulteriormente implementata in questi mesi, offrirà la possibilità di far conoscere collezioni, tendenze e protagonisti del settore della filatura a un pubblico sempre più vasto e globale.