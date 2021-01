La raccolta Amici Cucciolotti torna anche nel 2021

Torna anche nel 2021 Amici Cucciolotti, la raccolta di figurine solidale che l’anno scorso ha aiutato oltre 30 mila animali e riempito più di 4 milioni di ciotole di cibo

La megadirettrice Westie insieme ai simpatici amici nasoni torna anche quest’anno con “Amici Cucciolotti” 2021, l’unica raccolta di figurine che unisce scoperta, divertimento, conoscenza a gesti concreti di solidarietà per insegnare ai bambini, fin da piccoli, che tutti possiamo fare la differenza, anche attraverso piccoli gesti. Questo innovativo progetto editoriale nato dalla volontà e dalla passione di Dario Pizzardi, in collaborazione con l’Ente Nazionale Protezione Animali, dal 2007 ad oggi ha già realizzato la più grande donazione di cibo a favore degli animali riempiendo oltre 29 milioni di ciotole, ha regalato oltre 7.000 cucce per cani e gatti, ha donato 36 autoveicoli attrezzati per salvare gli animali, ha contribuito alle cure veterinarie con medicinali e materiali utili per i trovatelli accuditi nei rifugi Enpa e molto altro ancora. E ora arriva in edicola l’attesa collezione 2021. Quest’anno, però, gli album non verranno consegnati come da tradizione davanti alle scuole perché come spiega ai bambini la stessa Westie: “è importante essere ‘cucciologici’, agendo con la massima prudenza e serietà, nel rispetto delle regole per salvaguardare la salute di tutti”. Un’attenzione, quella di Pizzardi Editore, in questo particolare momento storico, che si è tradotta in azioni concrete come nel caso di “Bambini Felici”, l’iniziativa benefica per garantire il diritto al gioco ai bambini delle famiglie in difficoltà durante l’emergenza Coronavirus che ha permesso di distribuire gratuitamente, con l’aiuto delle Sezioni Enpa, da Nord a Sud 43 milioni di figurine e 50 mila album ai bambini, donando sorrisi e momenti spensierati alle famiglie più colpite dal Covid19.

La copertina dell’album 2021, dove si vede Westie che abbraccia affettuosamente un cucciolo, ha un grande valore simbolico. Come spiega Dario Pizzardi: “Vuole dimostrare che anche in un periodo difficile come questo Amici Cucciolotti sostiene l’impegno dei volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali per non fare mancare cibo e affetto ai moltissimi animali abbandonati che vengono accuditi nei rifugi dell’Associazione. Ma vuole anche essere un messaggio di speranza e di augurio rivolto a tutti, affinché si torni al più presto alla normalità per poter finalmente riabbracciare i nostri cari e gli amici!”

L’album 2021 è una vera e propria ricarica di energia cucciolotta che farà divertire i bambini da 0 a 100 anni in su. Tante le novità ma anche molte le conferme per “Amici Cucciolotti” 2021: il “Quizzolotto”, per imparare a conoscere meglio il cane e il gatto, la doppia pagina sul bullismo e le “Missioni Possibili” per mettersi alla prova attivamente, imparando l’importanza del rispetto e della protezione degli animali attraverso azioni concrete da realizzare. Obiettivo per i piccoli collezionisti: divertirsi, esplorare, giocare e riempire più ciotole possibili. Ogni otto bustine di figurine, infatti, riempiono una ciotola di cibo, per i nostri amici trovatelli. Un modo concreto per aiutare i tanti volontari Enpa che ogni giorno si prendono cura di loro. E per controllare in ogni momento quante ciotole sono già state riempite, basterà andare sul sito www.pizzardieditore.it e cliccare sul Ciotolometro.

“Se oggi i nostri volontari riescono ad essere sempre più presenti – spiega Carla Rocchi, Presidente nazionale dell’Enpa – se siamo in grado di alleviare o risolvere situazioni di grande disagio per gli animali, se non lasciamo inascoltato nessun appello lo dobbiamo in gran parte al sostegno di “Amici Cucciolotti”. Nella grande visione di futuro di cui queste figurine sono espressione c’è un dato che va sottolineato: grazie ad un fantastico gioco educativo che stimola la mente e il cuore i piccoli creano il presente e progettano un futuro migliore.”

Un’altra importante “Missione Possibile” del 2021 è quella a favore dei Plastic Busters, gli scienziati dell’Università di Siena che portano avanti un progetto di ricerca per salvare gli animali marini del mar Mediterraneo dall’inquinamento da microplastiche. Anche quest’anno, infine, gli album e le figurine degli Amici Cucciolotti verranno regalati ai bambini ricoverati negli ospedali dove svolgono la loro attività i volontari dell’Associazione per il Bambino In Ospedale (Abio).