Emma e Alessandra Amoroso duettano in “Pezzo di cuore”

Emma e Alessandra Amoroso per la prima volta insieme in una canzone: le due artiste salentine hanno registrato l’inedito “Pezzo di cuore”

Da sempre amiche e colleghe ma mai unite da un brano. Ora Emma e Alessandra Amoroso cambiano le cose e annunciano il loro primo singolo congiunto. Uscirà il 15 gennaio “Pezzo di cuore”, una canzone che finalmente i mondi delle due artiste legate dall’esperienza ad Amici di Maria De Filippi ma anche dalle origini salentine. Le due ragazze hanno annunciato l’arrivo del brano in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, disponibile in edicola dal 5 gennaio. Emma e Alessandra Amoroso sono protagoniste della cover story.

Di questa avventura Emma ha scritto sui social: “Due ragazze completamente diverse l’una dall’altra, due storie parallele,una passione in comune la musica. Abbiamo portato avanti i nostri progetti e ci siamo sempre supportate a vicenda e oggi siamo qui insieme…Pezzo di cuore è la nostra canzone, la vostra canzone! Abbiamo unito i nostri mondi per crearne uno nuovo dove c’è posto per tutte le persone che come noi amano la musica e la condivisione”.

Le ha fatto eco Alessandra, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it): “Pezzo di cuore è il tuo regalo per me, per noi! Poter parlare del nostro bene, del nostro rapporto nonostante tutto e tutti attraverso l’unica arma che ci ha saputo difendere, far conoscere, far comprendere…la musica! Ci siamo confidate, guardate da lontano, supportate, ascoltato i nostri silenzi mentre tutto fuori urlava!

Grazie mio pezzo di cuore”.