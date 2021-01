Alberto Sonzogni annuncia l’album “September Man”

Il tastierista Alberto Sonzogni annuncia l’album di debutto “September Man”: l’album sarà disponibile a partire dal 12 febbraio 2021

E’ l’uomo di Settembre Alberto Sonzogni, tastierista bergamasco che arriva al suo debutto da solista con l’album ‘September Man’.

Il disco è il risultato di tre anni di idee compositive che hanno portato alla realizzazione di 10 tracce, in cui si sentono le varie influenze di Sonzogni passando tra AOR, melodic rock e country pop.

Nelle registrazioni Alberto Sonzogni è stato accompagnato dalla sua band formata da Gessica Pirola – voce; Daniele Finazzi – chitarra; Nicolò Gullotto – basso e Stefano Guidi – batteria.

Sul disco inoltre compaiono numerosi ospiti che hanno collaborato in passato con Sonzogni nei rispettivi album come Dale Sanders e The Black Phoenix (Simone Pirola).

L’album uscirà il 12 Febbraio 2021 per l’etichetta Freemood – Feelmaker e sarà disponibile in CD e digitale.

Di seguito le parole di Sonzogni su come è nato September Man: “Come tanti lavori impegnativi questo disco inizia quasi per scherzo, qualche giro di accordi, qualche frammento melodico interessante appuntato velocemente e poi, quando i brani cominciavano ad essere una decina, nacque l’idea di confezionarli in un album.

Se dovessi raccontare come sono nate queste canzoni risponderei dall’ascolto di artisti che mi hanno colpito e influenzato nell’ultimo periodo, come Trace Adkins, Toto, Kid Rock, Kiefer Sutherland, Eagles, Lynyrd Skynyrd, Joe Bonamassa ecc…Ascoltandoli sono stato colpito volta per volta da un particolare aspetto: un passaggio di accordi, un’idea ritmica.

La mia attenzione si è soffermata lì e ho cercato di svilupparne attorno un brano originale senza ovviamente scopiazzare, ma lasciandomi trasportare dall’ispirazione che quella particolare idea musicale aveva generato in me.”