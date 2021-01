Vins in radio con “Abbi cura di splendere”

Vins in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con “Abbi cura di splendere”: un singolo che affronta in musica la sofferenza psicologica

E’ disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Abbi cura di splendere” (Sonos Music Records), il nuovo singolo di VINS.

Ascolta su Spotify.

Con la sua timbrica avvolgente, liriche raffinate e sonorità morbide e ricercate, il cantautore napoletano torna ad affascinare gli ascoltatori con questo nuovo brano, prodotto da FLOGU in collaborazione con Sonos Music Records.

“Abbi cura di splendere”, con la sua straordinaria delicatezza compositiva, è il risultato della maturazione artistica di VINS, che lo ha spinto a tornare sulle scene da solista, affrontando una tematica molto complessa e delicata nei suoi risvolti psicologici, quella dell’amore inteso e vissuto come catarsi di esperienze pregresse negative e come ideale di crescita e sostegno in un rapporto di coppia.

La sofferenza piscologica, subdola, oscura e non sempre facilmente riconosciuta e riconoscibile, ha bisogno di essere affrontata per poter passare oltre, per tornare a prendere in mano la propria vita, ma farlo con le persone che si hanno accanto, rende il tutto più lieve. Anche se, il passo più grande ed importante, spetta sempre e solo a noi, che dobbiamo davvero imparare ad aver “cura di splendere”.

E VINS, in questo pezzo che fonde egregiamente dolcezza, ritmo e sentimento, punta i riflettori sull’importanza di prendersi cura dell’altro, rispettando i suoi spazi, le sue esigenze ed i suoi dolori. Perché, il dolore, non si combatte fingendo che non esista.

«Il tuo cuore all’appello ha risposto “assente”. Come un soldato, vorrei entrare nella tua guerra interiore, lottare e non uscire se non da vincitore», canta Vins, che augura alla persona amata «abbi cura di splendere e lascia che il sole bruci le parole usate per false promesse e lascia che il mare rompa le barriere delle tue paure», comunicandole la sua vicinanza ed il suo desiderio di esserci: «vorrei ascoltare all’infinito i tuoi silenzi assordanti, allungarti la mia mano e aiutare a rialzarti, essere la luce che cambia il colore dei tuoi occhi, che cancella la nebbia di tutti i brutti ricordi» e concludendo con l’auspicio «piangerai, soffrirai, ma come una fenice risorgerai».

Ad accompagnare il brano, il videoclip ufficiale, diretto da Oscar Serio e presentato in anteprima su Sky TG24, che traspone in immagini l’intensità del brano, raccontando perfettamente la storia della protagonista che in preda alla sofferenza sta per compiere un terribile atto finale, ma che, grazie all’affetto ed all’amore del suo nuovo partner, riesce a ritrovare la serenità.

Guarda su YouTube.

Una canzone che entra in punta di piedi in un universo tanto delicato quanto, purtroppo, largamente diffuso in tutto il mondo e che, con umiltà e rispetto, mira ad essere di conforto, supporto e sostegno a tutti coloro che stanno attraversando un momento difficile, facendoli sentire ascoltati, capiti, meno soli. Platone scrisse che “la musica è la miglior medicina dell’anima” e tutti coloro che ascoltano, amano e vivono intensamente questa meravigliosa forma d’Arte, sanno quanto avesse immensamente ragione.

Biografia.

VINS, nome d’Arte di Vincenzo Contino, è un cantautore napoletano classe 1993. Sin da bambino coltiva una spiccata passione per la poesia ed a soli 17 anni, dopo la chitarra acustica regalatagli dal padre, capisce che la musica sarebbe stata la sua strada. Da qui, VINS si innamora del canto e della composizione; inizia a scrivere canzoni, che gli permettono di esprimere sentimenti e stati d’animo. Dal 2018 ad oggi ricopre il ruolo di frontman dei Greygoose in the Weekend, nota tribute band di Cesare Cremonini della Provincia di Napoli ed, al tempo stesso, pubblica brani con il collega Marco Del Prete, presentandosi nel mondo discografico come Vins & Mark. Nel 2020 esce “Abbi cura di splendere”, il suo primo singolo da solista, prodotto da FLOGU in collaborazione con l’Etichetta Sonos Music Record e con le voci registrare negli studi del Maestro Adriano Pennino. Il pezzo, che affronta la delicatissima tematica della sofferenza psicologica, evidenzia la sensibilità e la maturità autorale di VINS e segna l’inizio di un percorso in continua ascesa.

Facebook – Instagram