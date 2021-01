Ultimi giorni per i voucher regalo The Space Cinema

Ultimi giorni per acquistare i voucher regalo di The Space Cinema per assicurarsi le grandi uscite del 2021: c’è tempo fino al 6 gennaio

Dopo la recente iniziativa per un intero anno di cinema con un unico Pass, The Space Cinema continua a rilanciare sul futuro e a rivolgersi a tutti coloro che attendono di poter tornare a godere di un’esperienza, la visione in sala, che proprio in questo periodo dell’anno è sempre stato un momento irrinunciabile per tutti. Un autentico rito, annullato insieme a molti altri in questo 2020 di pandemia, ma mai cancellato dal cuore di tutti gli addicted del grande schermo.

Per questo motivo The Space Cinema ha reso disponibili, sul sito ufficiale del circuito, i voucher regalo per assicurarsi uno o più ingressi in sala secondo la soluzione scelta. Da soli, in coppia o in gruppo, in famiglia o con gli amici, la proposta è per chi vuole regalare – o regalarsi – da adesso un 2021 di grande cinema a un prezzo ridotto, in vista di alcuni dei titoli più attesi: da Black Widow a Wonder Woman 1984, da Spider Man a Venom, da Fast & Furious 9 a Top Gun Maverick, fino al nuovo capitolo di 007-No Time to Die.

Per maggiori informazioni sulle differenti tipologie di voucher regalo, disponibili fino al 6 gennaio, e sulle modalità di acquisto, basta visitare la pagina dedicata, al link: https://www.thespacecinema.it/card-e-promo/voucher-natale.