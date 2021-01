Darman su Spotify con il brano “Ardhanarishvara”

Disponibile su Spotify “Ardhanarishvara”, primo singolo in lingua inglese della carriera di Darman: online anche il lyric video

Fuori su Spotify “Ardhanarishvara” (ascolta qui), primo singolo in lingua inglese della carriera di Darman (nome d’arte di Dario Mangiacasale). Il brano è accompagnato dal lyric video prodotto da FRANA (GUARDA QUI). A breve uscirà anche il lyric video della versione in italiano del brano, contenuta in “Necessità interiore” (ascolta su Spotify) .

Darman racconta il percorso di questo nuovo brano: “Ardhanarishvara è un viaggio all’interno degli archetipi che costruiscono il nostro modo di essere e di mostrarci al mondo: una moltitudine di diverse componenti, che racchiudono parti maschili e femminili. Riconoscerle, accoglierle e sinergizzarle rende l’essere umano la massima espressione di sé stesso. Come Shiva che incontra Parvati, in una simbiosi tra generi che sfocia nel misticismo e nel sacrale.”

Il disco, prodotto e arrangiato da Darman, è composto da dieci brani che raccontano i temi dell’amore puro, dell’integrità e dell’ispirazione artistica, dei ricordi più intimi, della sinestesia tra le arti. I primi brani estratti con videoclip sono “Pubblicità Riflesso” (GUARDA QUI), “Splash” (GUARDA QUI) e “Dora e Picasso” (GUARDA QUI)

Nella realizzazione di questo album (disponibile nei negozi di dischi, in versione cd e vinile con distribuzione Audioglobe), Darman (voci, cori, chitarre, tastiere, sintetizzatori, campioni) è stato affiancato da Roberto Stella (batteria e tamburello), Tommaso Donato (basso, tranne in Splash e Deformazioni Assiali alle quali ha collaborato Christian Lisi) e Caterina Borrelli (voci femminili in Quotidianità Distorta e curatrice delle illustrazioni). Registrato ed editato da Christian Lisi al Not Brushing Dolls studio di Castel San Pietro Terme (Bo), Premio Tenco 2017 per mixing e mastering dell’album “Il Grande Freddo” di Claudio Lolli. Mixato da Dirk Feistel allo Studio X Berlin e masterizzato da Kai Blankenberg allo Skyline Tonfabrik studio di Düsseldorf, entrambi freschi di collaborazione coi Black Rebel Motorcycle Club per il loro live in studio a Berlino.

Note Biografiche

Darman (nome d’arte di Dario Mangiacasale) è un cantautore calabrese di base a Torino, volto nuovo dell’alternative rock italiano. Intraprende la carriera solista nel 2012, dopo l’esperienza con il suo gruppo Acid Noise, con cui ha vinto il Music Against ‘Ndrangheta a Lamezia Terme e ha partecipato alle finali nazionali di Festival-Pub Italia e di MArte-live, dividendo il palco con artisti di fama nazionale. Nel 2018 porta a termine con successo il Cogito Ergot Sum European Tour 2018, con il quale ha presentato nel vecchio continente “Segale Cornuta”, secondo album in studio pubblicato il 20 aprile 2017 per l’etichetta discografica Ayawasca Sciamani Musicali. Il tour europeo del 2018 fa seguito ai due tour italiani del 2016 e del 2017. Il disco è stato anticipato dal singolo e dal videoclip di “Strana Creatura” (un successo su YouTube con oltre 210.000 visualizzazioni). Il 22 settembre dello stesso anno esce “Chioma di Berenice”, secondo singolo estratto da “Segale Cornuta”, il cui videoclip ha ricevuto la prestigiosa anteprima sull’importante webzine italiana OndaRock, oltre che guadagnarsi la nomination ai due festival internazionali di cinema Near Nazareth Festival 2017, Sarajevo Fashion Film Festival 2017 e al nostrano Cefalù Film Festival 2018. Su YouTube, anche Chioma di Berenice è un successo con oltre 138.000 visualizzazioni. “Segale Cornuta” fa seguito a “Four-Leaved Shamrock” (LP pubblicato il 10 novembre 2015). Il nome e il seguito che è riuscito a crearsi dal 2012 a oggi ha portato Darman a esibirsi su palcoscenici importanti; ne sono un esempio il Concerto del Primo Maggio 2012 in Piazza Maggiore a Bologna, le due anteprime di “Four-Leaved Shamrock” in Expo Milano 2015 e la partecipazione da headliner all’importante festival siciliano Musaic-On 2017 a Castelnuovo (PA).

