wLOG torna con il nuovo singolo “Ossido”

“Ossido” è il nuovo singolo ed ossessione dell’atipico cantautore milanese wLOG: il brano è disponibile sulle piattaforme digitali

Fuori “Ossido”, il nuovo singolo di wLOG. Un brano che conferma l’anima nera più intima e tormentata dell’atipico cantautore milanese che già avevamo intravisto con il precedente brano dal titolo I Canini di Vlad, confermando la squadra formata da I Tristi (produzione presso il Bedroom Studio) e Emyk (mix and mastering).

Rispetto ai precedenti singoli, pur rimanendo nei canoni del cantautorato pop, Ossido è un brano più oscuro e disturbante, descrizione di una nuova Milano distopica che non è poi così distante da quella che stiamo vivendo in questo periodo: una società in loop dove siamo sia vittime che carnefici

Ossido. Un giorno ho visto un uomo, seduto su un marciapiede, che cercava invano di colpire con un mozzicone di sigaretta la schiena di una persona che indifferente lo aveva calpestato. Mi sono seduto vicino a lui per parlare un pò. Quel giorno anche io mi sono sentito lontano dal mondo. Oggi lui non c’è più e nessuno lo sa. Così ho scritto