West Fargo online con “Written in my soul”

Disponibile in rotazione radiofonica “WRITTEN IN MY SOUL” (WF Records), nuovo inedito della band WEST FARGO.

Nata intorno ad un riff martellante di Roberto “Biro” Roncalli, “WRITTEN IN MY SOUL” non è altro che una dichiarazione d’amore dell’autore verso la musica. Il protagonista la rincorre come fosse una bella donna, flirta con lei, la seduce, se ne innamora perdutamente e si lascia trasportare da lei in una dimensione tra sogno e realtà. Un viaggio edonistico narrato dai WEST FARGO, un’esperienza a cui il musicista non può e non vuole porre fine, perché è così che deve essere, perché è così che è “scritto nella sua anima”.

Ideato, girato e montato dal videomaker Silvano Richini, il videoclip ufficiale di “Written in my soul” sembra rubare le atmosfere dei film dei fratelli Coen ripresentandole in ambienti nostrani. Fotografie di vita quotidiana vengono trasposte in immagini, grazie all’ingresso in scena di attori inusuali quali le ombre dei componenti della band, allegorie dell’eterna diatriba tra quello che siamo e quello che vorremmo essere, tra quello che facciamo e quello che vorremmo fare. In un incalzare di ritmo del montaggio, le ombre si prendono la scena, sovvertendo la loro natura passiva e diventando così i veri protagonisti della storia.

Biografia

I WEST FARGO sono una rock band bresciana che si rifà alle sonorità della West Coast americana degli anni ‘90, in una sorta di tentativo di conciliazione tra l’anima scanzonata e trasgressiva della California e quella più incazzata e introversa di Seattle. L’attuale formazione vede all’opera, oltre ai fondatori Davide Balzarini (voce, chitarra) e Domenico Ducoli (basso), Roberto Roncalli (chitarra solista), Matteo Zelaschi (Batteria) e Pierluigi Capretti (tastiere, chitarra acustica, voce). I WEST FARGO hanno finito le registrazioni del loro terzo album (W3ST FARGO), che va ad aggiungersi a STRADE (2016) e COSE PREZIOSE (2018).

Il nuovo singolo “Written in my soul” è disponibile in radio e in digitale dal 18 dicembre.

Facebook: https://www.facebook.com/WestFargoRockBand

Instagram: https://www.instagram.com/west_fargo/?hl=it