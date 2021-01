Sandri debutta con il singolo “Marina”

“Marina” è il singolo d’esordio di Sandri: il brano è registrato e prodotto da Andrea Cola e dallo stesso artista allo StoneBridge Studio di Cesena

Marina è il primo singolo di Michele Alessandri, in arte Sandri. Giovane cantautore polistrumentista cesenate, Sandri ha già conquistato il cuore di una pletora di musicisti noti a livello nazionale – tra cui membri di Iosonouncane, Jang Senato, Comaneci, Alberto Fortis, Sunday Morning – che hanno deciso di credere nel suo percorso, affiancandolo nella gestazione del suo primo album.

Il debutto ufficiale arriva finalmente con Marina , in uscita nei principali store online grazie al nuovo servizio di distribuzione di Garrincha. Marina è una donna che sa di salsedine, ha gli occhi di vetro, la pelle chiara e i suoi capelli sono spuma e onde. Ha un cuore di sabbia che facilmente si scioglie e uno sguardo di sole che si trasforma presto in notte di luna.

Marina è irresistibilmente attratta dal ritmo martellante dei tamburi: appena ne sente l’energia, il suo corpo inizia a scaldarsi esplodendo in un ballo frenetico, poi inizia a cantare. La sua voce sembra abbia il timbro di un sax, è talmente forte che ti prende, ti avvolge e ti porta via con sé: a volte a riva, altre volte al largo di un mare che senza di lei non sa stare.

Il brano è registrato e prodotto da Andrea Cola (Sunday Morning) e dallo stesso Sandri presso lo StoneBridge Studio di Cesena, con la preziosa collaborazione di Tommy Graziani (Carnera, Filippo Graziani, ecc) alla batteria e Gianni Perinelli (Don Antonio, Painted Palooka, ecc) al sax.

SANDRI

Sandri è Michele Alessandri, classe ’96 nato a Cesena.

Sin da giovanissimo si avvicina alla musica suonando il basso da autodidatta, fino ad intraprendere gli studi al conservatorio B.Maderna di Cesena in contrabbasso classico.