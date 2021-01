Ipertrigliceridemia: nuovi dati sull’uso di icosapent etil

Ipertrigliceridemia: studio evidenzia benefici cardiovascolari di icosapent etil aumentati al crescere giornaliero di acido eicosapentaenoico

Secondo un’analisi dello studio REDUCE-IT – i cui risultati sono stati presentati in forma virtuale nel corso delle National Lipid Association Scientific Sessions – miglioramenti negli esiti cardiovascolari (CV) derivanti dal trattamento dell’ipertrigliceridemia con icosapent etile, rispetto al placebo, sono aumentati con l’aumento dei livelli giornalieri di acido eicosapentaenoico (EPA). Inoltre, questi benefici erano costanti, indipendentemente dai livelli di EPA al basale.

«I benefici andavano ben oltre ciò che può essere spiegato dal livello dei trigliceridi o altri cambiamenti del biomarcatore» ha detto Michael Miller, docente di Medicina Cardiovascolare presso la University of Maryland School of Medicine di Baltimora, durante la sua presentazione.

Che cosa era emerso dallo studio REDUCE-IT

«I livelli di EPA durante il trattamento tramite icosapent etile sono fortemente correlati con l’endpoint primario e l’endpoint secondario chiave. Questi dati forniscono una base meccanicistica per le grandi riduzioni di rischio osservate in più endpoint con icosapent etile nel trial REDUCE-IT» ha aggiunto.

Nello studio REDUCE-IT, presentato alle American Heart Scientific Sessions nel 2018, l’icosapent etile rispetto al placebo ha ridotto il rischio di eventi ischemici in pazienti con trigliceridi elevati e alto rischio CV nonostante la terapia con statina.

Per la nuova analisi effetti migliorati con l’aumento di EPA

Secondo la presentazione, icosapent etil alla dose di 4 g al giorno ha ridotto i primi eventi CV del 25% e gli eventi totali del 30%. Per l’analisi EPA REDUCE-IT, i ricercatori hanno valutato l’associazione tra i livelli di EPA durante il trattamento e gli esiti CV tra i pazienti che assumevano icosapent etile. L’endpoint composito primario includeva morte CV, infarto miocardico (IM), ictus, rivascolarizzazione coronarica e angina instabile. L’endpoint composito secondario chiave includeva morte CV, IM e ictus.

I ricercatori hanno scoperto che l’icosapent etile riduceva il rischio per l’endpoint primario, indipendentemente dai livelli di EPA al basale (HR = 0,75; 95% CI, 0,68-0,83; P per interazione = 0,91), rispetto al placebo. Risultati simili sono stati osservati per l’endpoint secondario chiave (HR = 0,76; 95% CI, 0,65-0,83; P per interazione = 0,9).

Secondo la presentazione, i pazienti con alti trigliceridi hanno subito una variazione mediana del 363,9% dei livelli di EPA entro dalla loro ultima visita, più di 5 anni dopo, rispetto al gruppo placebo, che ha avuto un cambiamento mediano dello 0,2% (P < 0,0001).

Tra i pazienti del gruppo di intervento, quelli con i più alti livelli di EPA hanno sperimentato il rischio più ridotto per gli endpoint compositi primari e secondari e gli esiti individuali della morte CV e della mortalità totale (P per tutti < 0,001) rispetto ai pazienti del gruppo placebo. Il livello di EPA del gruppo placebo raramente si discostava dalla media di base di 26,1 g/mL per tutta la durata dello studio, ha detto Miller.

Inoltre, i partecipanti con i più alti livelli di EPA hanno anche sperimentato le maggiori riduzioni di rischio per IM di qualsiasi tipo, ictus di qualsiasi tipo, rivascolarizzazione coronarica e angina instabile (P per tutti < 0,001) rispetto al placebo. Da notare che i benefici di elevati livelli di EPA derivanti dal trattamento con icosapent etile sono rimasti consistenti per gli endpoint compositi primari e secondari, nonostante la presenza di malattia CV stabilita (P per ogni < 0,001).

Limiti dello studio e precisazioni

«C’erano alcune limitazioni nello studio e queste includevano il fatto che di circa il 14% dei pazienti non si avevano i livelli di EPA al basale» ha detto Miller. «Sebbene le caratteristiche al basale e gli esiti tra quelli con o senza dati fossero abbastanza simili, non è ancora disponibile un’analisi della risposta alla dose durante il trattamento per sanguinamento, sanguinamento grave e fibrillazione/flutter atriale».

«Occorre tenere presente che i risultati si applicano solo a questa specifica formulazione di EPA. L’EPA all’interno del sangue può distribuire in modo differenziato e probabilmente risultare in diversità nella distribuzione dei tessuti». ha detto Miller durante la presentazione. «È anche importante notare che le miscele di acidi grassi omega-3 non contengono solo EPA e un’alta percentuale contiene acido docosaesaenoico»

Riferimento:

Bhatt DL, et al. Abstract 20-LB-20501-ACC. Presented at: American College of Cardiology Scientific Session; March 28-30, 2020 (virtual meeting).

