Dolore da traumi nei giovani sportivi: i consigli

Dolore nei giovani atleti, i consigli di sei associazioni mediche americane in caso di traumi acuti e di infortuni lievi

È molto importante valutare e gestire in maniera multidisciplinare il dolore nei giovani atleti, sia in caso di traumi acuti che in caso di eventi che scatenano un dolore che cronicizza. Gli autori, di sei associazioni mediche americane legate allo sport, sottolineano che è fondamentale riconoscere anche il modo in cui un atleta sperimenta il dolore che può essere molto diverso, poiché la risposta psicologica alle lesioni può essere complessa. Il lavoro è stato pubblicato su Current Sport Medicine Reports.

Negli ultimi 21 anni, un quorum di medici sportivi composto da membri di sei importanti associazioni mediche legate allo sport si è riunito ogni anno per identificare, creare e rilasciare dichiarazioni di consenso che spiegassero come un medico dello sport può affrontare e gestire al meglio l’assistenza per i giovani atleti.

“L’obiettivo di questi documenti”, ha evidenziato Margot Putukian, direttrice della Medicina Atletica alla Princeton University, nel New Jersey, e membro del gruppo di redazione esecutiva, “è davvero quello di aiutare il medico sportivo che lavora a distanza. Non intendono essere documenti prescrittivi e pratici. Sono più orientati a stabilire un quadro di ciò che è essenziale sapere “.

Gli autori, che rappresentano l’American Academy of Family Physicians, l’American Academy of Orthopaedic Surgeons, l’American College of Sports Medicine, l’American Medical Society for Sports Medicine, l’American Orthopaedic Society for Sports Medicine e l’American Osteopathic Academy of Sports Medicine, forniscono un sobrio promemoria del perché la gestione del dolore negli atleti adolescenti è così importante da valutare.

“Tra il 1994 e il 2007, il tasso di prescrizione di oppioidi agli adolescenti dai 15 ai 19 anni, è raddoppiato”. Quindi, citando il lavoro di una delle loro precedenti dichiarazioni di consenso (Curr Sports Med Rep 2017; 16 [3]: 189-201), hanno aggiunto: “Gli adolescenti maschi che partecipano a sport organizzati hanno una probabilità dieci volte maggiore di abusare involontariamente di oppioidi, una probabilità doppia che gli vengano prescritti oppioidi e quattro volte più elevata di utilizzare oppioidi intenzionalmente per scopi ricreativi “.

“Penso che ci sia stato un intenso interesse e consapevolezza tra i relatori dell’importanza di questo argomento. Non c’è molto scritto per il medico sportivo sulla gestione del dolore nell’atleta giovanile “, ha precisato Stanley Herring, professore presso il Dipartimento di Medicina Riabilitativa dell’Università di Washington a Seattle e membro del comitato esecutivo.

Nelle sezioni che diversifica dolore acuto e cronico, gli autori sottolineano per punti informazioni che coprono la prevenzione, la diagnosi e il trattamento del dolore nei loro pazienti. Successivamente, parlano delle esperienze uniche di quei pazienti che soffrono di dolore perioperatorio e degli aspetti psicosociali della sofferenza, del trattamento e della gestione del dolore in modo efficace.

Tra le principali conclusioni dell’articolo si identifica l’importanza di distinguere tra dolore acuto, subacuto e cronico, nonché comprendere i diversi tipi di dolore che sperimentano i giovani atleti, perché questo aiuta a guidare come gestire il loro dolore. Inoltre, gli autori hanno sottolineato la necessità di riconoscere che il modo in cui un atleta sperimenta il dolore può essere molto diverso, poiché la loro risposta psicologica alle lesioni può essere complessa.

L’articolo ha anche sottolineato che il trattamento combinato PRICE (protezione, riposo, ghiaccio, compressione ed elevazione) per lesioni acute ha sorprendentemente poche prove a sostegno della sua efficacia. “Probabilmente non sarà dannoso se segui il PRICE, ma sebbene ci siano buone prove a sostegno della terapia del freddo nei primi giorni dopo un trauma acuto, sono rimasto sorpreso di apprendere la mancanza di prove che indicano la sua efficacia combinata”, ha dichiarato Putukian.

Per quanto riguarda il dolore cronico, Herring ha spiegato: “È un’esperienza straordinariamente complicata e personale. È responsabilità e dovere del medico comprendere che la gestione del dolore è fondamentale per il benessere dei pazienti. In determinate circostanze, potrebbe essere necessario farlo in modo multidisciplinare “.

La cosa essenziale è che “il dolore è straordinariamente unico in ogni individuo e l’esperienza del dolore ha sempre una componente psicosociale molto forte oltre che biologica. Se non tratti il dolore in modo completo, è improbabile che migliori” ha aggiunto Herring.

I medici devono agire considerando una prospettiva olistica, in particolare nei giovani atleti, ha detto Herring. “È il meglio per loro a breve termine e sicuramente anche guardando alla globalità e al futuro “.

Select Issues in Pain Management for the Youth and Adolescent Athlete. Med Sci Sports Exerc 2020 Sep;52(9):2037-2046 doi: 10.1249/MSS.0000000000002333. leggi