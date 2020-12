Toni Veltri in radio con il nuovo singolo “Verona”

Toni Veltri in rotazione radiofonica con il nuovo singolo “Verona”: il brano è anche online su tutte le piattaforme digitali

“Verona”, il nuovo singolo di Toni Veltri, è fuori in digitale e in radio. Il testo è una sorta di soliloquio dell’artista, rivolto in realtà alla città di Verona, da cui traspare tutto il tormento e l’inquietudine di questi giorni difficili, di una società senza certezze (“che sarà di noi”). Un brano che richiama Charles Aznavour, quando cantava la sua tristezza a Venezia che, complice l’anno prima della nascita di un amore, già l’anno dopo rivedeva uno solo dei due protagonisti, tornato in cerca di spiegazioni dalla stessa città dispensatrice di promesse ed illusioni effimere.

“Verona” rientra nel filone Indie/Pop con sperimentazione vocale tra la Trap, l’RNB e il POP. I suoni elettronici, misti a un kick ipnotico, si mescolano a chitarre acustiche che rispondono a un Sitar iniziale, Strings arpeggiati e un Basso Slap che introduce il finale, con una Drum acustica che fa muovere l’armonia sospesa in un bridge etereo. Il brano si arricchisce, inoltre, di suoni reverse creati in studio da oggetti più disparati trattati e campionati a regola d’arte, è stato arrangiato dal Maestro Giancarlo Prandelli con la collaborazione di Massimo Galfano e Toni stesso, che ha preso parte a tutte le fasi di produzione attivamente, arricchendo il percorso creativo con sensazioni contrastanti ed emozioni da lui stesso provate. Presto fuori anche il video, girato in un’insolita Verona deserta, dalle abili mani di Carlo Neviani e dalla troupe di Davide Franzoni (noto Regista nazionale della Image mix 35).

