Radio Italia Live: il Concerto a settembre 2021

Il “Concerto” di Radio Italia torna dal vivo a settembre 2021: l’evento gratuito è in programma in piazza Duomo a Milano

Radio Italia Live tornerà dal vivo a settembre 2021 con ‘Il Concerto’, dal 2012 appuntamento musicale fisso e gratuito. Dopo lo stop obbligato di quest’anno, l’evento tornerà così in scena davanti al pubblico in piazza Duomo a Milano.

Il calendario dei live in streaming

In attesa de ‘Il concerto’, gli ascoltatori di Radio Italia possono godersi la musica live da casa propria con i nuovi appuntamenti in onda ogni venerdì alle 21 sui canali Radio Italia tv, Radio Italia e in streaming su www.radioitalia.it.

In calendario le esibizioni di Negramaro (18 dicembre), Edoardo Bennato (8 gennaio), Pinguini Tattici Nucleari (15 gennaio), Marco Masini (22 gennaio) e Fabrizio Moro (29 gennaio).