Netflix anticipa l’uscita di Cobra Kai 3

Cobra Kai 3, Netflix anticipa l’uscita di una settimana. Il sequel di The Karate Kid torna prima del previsto, ecco quando

Il nuovo anno non poteva iniziare meglio di così per i fan di The Karate Kid: Netflix ha deciso di anticipare di una settimana l’uscita della terza stagione di Cobra Kai, la serie sequel del film cult Anni 80. I nuovi episodi saranno disponibili dal 1° gennaio 2021, non più l’8 come programmato in partenza.

Cobra Kai

Cobra Kai è ambientata 30 anni dopo quanto accaduto al torneo di All Valley del 1984, con un ormai affermato Daniel LaRusso (Ralph Macchio) che fatica a trovare un equilibrio nella vita senza la guida del maestro Miyagi e che si ritrova a dover affrontare lo spiantato Johnny Lawrence (William Zabka), l’avversario di un tempo ora deciso a riscattarsi riaprendo il famigerato dojo di karate, il Cobra Kai.

La scelta di Netflix non sorprende, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it): le prime due stagioni di Cobra Kai sono state tra le serie più viste sulla piattaforma nel 2020, con almeno 50milioni di stream solo nelle prime quattro settimane di disponibilità. Un successo che ha spinto il colosso dello streaming ad acquistarne i diritti (la serie era di YouTube Premium) e di anticipare l’uscita della terza stagione ad un periodo “caldo” come le vacanze invernali.