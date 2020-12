Modena: capodanno in streaming con City Ramblers e Nomadi

A Modena capodanno in streaming con City Ramblers, Nomadi e tanti altri: il Comune emiliano ha deciso di festeggiare San Silvestro in sicurezza

Festeggiare in sicurezza, dare opportunità di lavoro ad artisti e ‘invisibili’ del mondo dello spettacolo e accendere una luce sui luoghi della cultura in città, ora chiusi per le misure di sicurezza anti coronavirus. Sono gli obiettivi di ‘Notte insieme’, il Capodanno pensato dal Comune di Modena che, a causa della pandemia, ha spostato la piazza fisica in uno spazio virtuale, senza però rinunciare ad organizzare un evento in grande stile.

Paolo Belli, Modena City Ramblers, Nomadi: sono ben 60 gli artisti anima pulsante del Capodanno modenese che coinvolge anche due conduttori (Andrea Barbi e Alessandro Iori) e decine di tecnici e lavoratori dietro le quinte (“che lavorano già da un centinaio di giornate”). L’evento, atteso giovedì 31 dicembre dalle 21.30, promosso da Comune e Fondazione di Modena e realizzato da Studio’s con Trc e Radio Stella media partner, si potrà seguire sui canali di Trc (digitale terrestre 11 e 15 e satellitare 518 di Sky e Tivù sat), in diretta streaming sul sito del Comune e di Studio’s e on air su Radio Stella.

LEGGI ANCHE: Le cene di Natale e Capodanno? A Bologna le offre la Coop

Sullo sfondo, il teatro Pavarotti, il palazzo dei Musei, la Ghirlandina, 7B, palazzo Santa Margherita, Off-Centro Musica e il Baluardo, sono i sette “luoghi d’arte e spettacolo coinvolti per le riprese, presi a simbolo di una realtà ben più ampia, oggi costretta al silenzio o al digitale in attesa di un ritorno al rapporto con il pubblico”, spiega il Comune in una nota. Il pubblico da casa potrà interagire inviando attraverso i social messaggi e immagini che saranno ritrasmessi dai conduttori. “Partecipare a distanza e interagire con messaggi potrà consentire la narrazione collettiva di una notte di Capodanno fuori dall’ordinario”, scrive il Comune.

LEGGI ANCHE: A Bologna niente Capodanno in piazza, al lavoro per un evento virtuale